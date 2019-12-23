【獵魔士】女巫為變靚裸住割子宮　浴血重生後即成全劇最索

史詩式科幻劇《獵魔士》（The Witcher）終於登陸Netflix，上架短短3日就大獲好評，在爛番茄奪得92%觀眾喜愛。雖然不少女劇迷大讚「超人」Henry Cavill的爆肌形象勁Man，但飾演Yennefer的Anya Chalotra就非常搶勁，劇中有大量性感場面，更全裸上陣！

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女巫Yennefer由Anya Chalotra飾演。（劇照）

《獵魔士》改編自波蘭國寶級作家Andrzej Sapkowski的同名奇幻小說，雖然2007年被製作成人氣電子遊戲《巫師》，不過劇集的劇情走向就會跟貼原著。Henry Cavill飾演「獵魔士」Geralt of Rivia，除了有大量打鬥場面，亦出現了不同種類的怪獸及妖精。要對付牠們，當然少不了魔法，而Yennfer（Anya Chalotra飾）就飾演女巫，更是Geralt的情人。身材姣好的Yennfer擁有烏黑的長髮及紫羅蘭色的眼睛，經常使用接骨木及鵝莓香水，具有四分一精靈血統。

Yennfer在擁有美麗的面孔背後，亦承受了很多苦頭。由於患有先天性駝背，從她出生那刻開始，繼父就非常憎恨她，並責怪Yennefer母親因為曾經墮胎而令誕下這個畸胎。後來因為擁有精靈血統而被Tissaia招攬，並學習如何運用魔法。Yennefer為了擺脫過去的形象及重拾自信，她不惜忍痛接受「整形手術」。在魔法世界中，要變靚就要付出代價，而放棄生育能力。

轉化過程逐格睇：

整個轉化過程非常血腥，為了重生要先割掉子宮，並將子宮製成魔法藥水，承受極大痛楚後就能變成Yennefer自己心目中最靚的形象。經過改造後，Yennefer簡直脫胎換骨，更迷倒眾生。另外，飾演這個角色的Anya Chalotra接受訪問時，透露要飾演Yennefer變靚前的階段挑戰非常高，更需要戴着牙膠講對白。

至於談到大量全裸及性愛場面，Anya坦言自己答應飾演Yennefer，是因為所有裸露和性愛場面都是角色和劇情的推進，從中亦能看到Yennefer的進化：「在Yennefer所經歷的，因為脆弱而變成追求操控對她來說真的很重要。我為了這些（性愛及裸露）場面作了很久的準備，要將自己和Yennefer完全分開，其實都算是一大挑戰！」

Yennefer變身後真心靚：