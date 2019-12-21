【獵魔士】Henry Cavill親身真打　劇評人激讚更勝《權力遊戲》

Nertflix原創劇《獵魔士》（The Witcher）早就被劇迷視為2019年最值得期待的科幻劇，亦有人認為這套劇很有可能威脅到《權力遊戲》的神劇地位，在推出前便已創造了不少話題，而劇集終於在昨日（20/12）壓軸上架。有外國劇評人大讚劇情不拖泥帶水，打鬥場面夠血腥，而觀眾似乎都很受落，在爛番茄奪得90%的高分，以下就為大家先介紹煲劇前的重點。

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由《獵魔士》（The Witcher）宣布開拍至今，轟動的程度已令此劇成了2019年其中一套最令劇迷期待的劇集。劇集改編自波蘭國寶級作家Andrzej Sapkowski的小說系列，早就深受書迷愛戴，後來在2007年被製作成著名動作角色扮演電子遊戲《巫師》，受歡迎程度即時倍增。

這種科幻史詩式劇集一向都很受歡迎，其中一個例子就是HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）。雖然過往Netflix推出了《怪奇物語》（Stranger Things）、《王冠》（The Crown）等受歡迎劇集，但暫時未有一套能夠跟對家的《權力遊戲》相比，相信《獵魔士》能夠讓劇迷改觀，更有可能比《權力遊戲》更加出色。

Henry Cavill長頭髮都好型啊！（劇照）

劇情改編自小說系列，主要講述孤獨的獵魔士Geralt of Rivia（Henry Cavill飾），擁有消滅妖魔鬼怪的能力，靠收錢替人消災解困維生，因為其半人半魔的血統被人類當作異類，所以一直以來他在這個邪惡的世界中極為努力，希望能夠尋找屬於自己的位置。可惜因為命運的主宰，Geralt被捲入一場複雜的陰謀當中，更要保護養女Ciri（Freya Allan飾），而當中涉及角色之間的權鬥和內心掙扎才是故事焦點。

Henry Cavill為了這個角色特別苦練劍術。（劇照）

動作設計流暢 配合情節不能欠缺血腥場面

記者本身對《巫師》的電子遊戲沒有任何認識，純粹以劇迷的角度出發。《獵魔士》的尺度比很多Netflix劇集來得更激，絕對是直迫《權力遊戲》。劇中不乏大膽性愛場面，而打鬥場面亦非常血腥，噴血、爆頭、割喉、肢解等，基本上集集都有。不過最特別的是，根據劇情和人物角色設定來看，這些血腥打鬥場面沒有令人感到作嘔的感覺，如果少了點血腥就不是那回事了。

另外，看得出所有動作場面都經過精心設計，流暢度近乎滿分，手起刀落點到即止，看得大快人心，亦沒有「夾硬嚟」或者刻意營造血腥的感覺。有外國劇評人表示在第一集尾段的打鬥戲為大家留下深刻印象，當大家都將《獵魔士》跟《權力遊戲》相提並論的時候，這場打戲絕對令《權力遊戲》打鬥場面比下去，後者看起來好比醉酒佬鬧事。

主角Henry Cavill全程親身上陣 搏到盡苦練劍術

劇中的打鬥場面獲劇評人及觀眾盛讚，其實都要主角Henry Cavill下很多苦功才能成功。早前Cavill接受外國傳媒訪問，提到精彩的劍術打鬥場面時，透露為了演好這個夢寐以求的角色，可說是搏到盡苦練劍術，親身上陣全程不用替身！他解釋角色有大量打鬥場面，過渡場面又要講對白，所以對自己來說流暢度是非常重要，而曾擔任《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible – Fallout）動作指導的Wolfgang Stegemann跟團隊創造出一套能夠說故事的動作：「這對我們來說很重要亦很高難度，因為我們要將兩個角色對打的強度分為兩部份，才能形成鮮明的對比。」他直言透過劍術能夠看到主角Geralt的心態，而自己都很享受耍劍的樂趣。

沒有真正的反派角色

每套劇集或電影都會有英雄及反派，不過在《獵魔士》的世界中並沒有黑白分明這回事，只有游走在灰色地帶的角色。劇集創作人Lauren Schmidt Hissrich受訪時曾透露劇迷所支持的角色可能到最後並不是大家所想像的，然而大家討厭的角色看似邪惡，但去到最後卻是迫不得以的，其實這就跟人生一樣：「在我寫的時候，再回頭看，你會發現你一直所擁護的東西會隨着時間改變。」