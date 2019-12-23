雞排妹寧貼錢赴日本出道？無懼主持《深夜保健室》談性被嘲Cheap

台灣女神「雞排妹」鄭家純22日在台北舉辦2020寫真年曆合照簽名會，吸引200名粉絲大排長龍。這次寫真集她飛到日本九州拍攝，維持「全裸不露點」的最大尺度，已經爆賣5000本。 雞排妹今年認真經營日本演藝事業，在台灣的主持和通告、代言也排得密麻麻，日前卻被網友留言質疑「主持低級節目」、「做鹹濕節目主持人」，然而雞排妹卻澄清，其實節目內容非常健康。

雞排妹鄭家純大派福利圖：

+ 11 + 10 + 9

雞排妹過去推出的寫真集每本都爆賣熱銷，今次改用年曆形式，到日本拍下浴衣、溫泉等元素，兼顧美景與美女。她大略估算，今年飛了日本約20次，包括拍戲、錄影等，為了慳錢和爭取時間，多半選搭廉價航空的通宵機。雞排妹坦言在日本工作薪水不多，投入的時間成本卻很高，犧牲了不少私人生活。但她今年期許自己能上日本綜藝節目，目前已經圓夢，明年想拚當綜藝節目的固定班底。

雞排妹過去推出的寫真集每本都爆賣熱銷，今次改用年曆形式，到日本拍下浴衣、溫泉等元素，兼顧美景與美女。她大略估算，今年飛了日本約20次，包括拍戲、錄影等，為了慳錢和爭取時間，多半選搭廉價航空的通宵機。雞排妹坦言在日本工作薪水不多，投入的時間成本卻很高，犧牲了不少私人生活。但她今年期許自己能上日本綜藝節目，目前已經圓夢，明年想拚當綜藝節目的固定班底。

+ 2

26歲的她為了一圓日本工作的夢想，除了與日本經紀公司簽下2年合約，陸續也投入超過百萬台幣，一開始的月薪大約只相當於日本的基本工資，要靠台灣的工作酬勞支持夢想前進。她現在手邊有《學姊受不了》、《深夜保健室》、《雞排炸新聞》、《雞排新奇實驗室》等節目，卻因為《深夜保健室》探討性知識，慘遭網友質疑「低級」、「鹹濕」、「作賤自己」。

對此，雞排妹表示《深夜保健室》傳遞正確性觀念，主持起來很有使命感。她也強調，節目中並未刻意營造色情氣氛，皆是探討健康話題。她也不認為性話題就是低級，希望推廣正確觀念，觀眾也應用正向的眼光去看待。

延伸閱讀：

「誰是被害者」卡司發表 林心如素顏演出

韓國瑜親女嬰遭轟 憲哥緩頰「沒那麼嚴重」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】