台灣「偶像劇教母」柴智屏嫁女　汪小菲親解大S姊妹No Show之謎

台灣「偶像劇教母」柴智屏因2001年製作《流星花園》聲名鵲起，日前嫁女榮升外母，婚禮現場賓客眾星雲集。由「哈林」庾澄慶擔任證婚人，牽着柴智屏與親家母兩位主婚人出場。 柴智屏大爆請來「哈林」的原因，是因為他在影藝圈德高望重夠份量，更重要的是想沾他兒女雙全的福氣。而哈林獲知原因後則一直狂笑，被問生子妙方，幽默笑答：「我私底下再告訴你們。」

台灣「偶像劇教母」柴智屏日前嫁女榮升外母，婚禮現場賓客眾星雲集。（聯合新聞網授權使用）

哈林也為婚禮獻唱柴智屏監製電影《等一個人咖啡》的主題曲《缺口》，這首是新娘高雋雅選的歌，他受訪時說這首歌早就練了好幾遍，相當熟。他還曝光受邀時的小插曲，柴智屏竟口誤問他要不要當「主婚人」？他嚇一跳驚喊：「主婚人不是爸爸在當的嗎？」獲知是「證婚人」後，才欣然同意。一旁一起受訪的黃子佼明年4月就要與孟耿如結婚，被虧是來見習婚禮，也當場向庾澄慶發出邀約，請他當婚禮歌手。

柴智屏的《流星花園》風麾全亞洲，當年一手捧紅F4：

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柴智屏當年一手捧紅的F4雖未到場，但吳建豪在婚禮前就已先請一對新人吃飯，還送上大利市；柴智屏又語帶保留，覺得言承旭也會「給驚喜」。曾在《流星花園》舊版演女主角「杉菜」的大S徐熙媛，及新版演男主角道明寺家姐道明莊的小S徐熙娣原本也在受邀之列，但因奶奶身體狀況不適只好缺席，由汪小菲代替老婆及姨仔出席，表示與柴智屏認識多年，一定要來參加這樁喜事，還透露有送上「大包紅包」。

汪小菲代替老婆及姨仔出席，表示與柴智屏認識多年，一定要來參加這樁喜事，還透露有送上「大包紅包」（聯合新聞網授權使用）

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