【高以翔逝世】柴智屏爆內地綜藝錄影潛規則　試過連踩廿幾個鐘

台灣男神高以翔27日錄製內地綜藝節目《追我吧》，在進行錄影期間休克送醫，搶救無效後宣布過世，年僅35歲的生命就此英年早逝。高以翔的死訊讓兩岸三地驚愕不已，也爆出製作單位要藝人簽「生死狀」。不少粉絲質疑高以翔是因錄影時間過長過勞，才導致他心臟承受不了劇烈運動、加上天氣太冷才會猝死。 曾在內地擔任過選秀導師的「偶像教母」製作人柴智屏表示，我合高以翔逝世消息她也十分難過，尤其是高以翔的老闆王鈞過去是她的「老長官」，更替他心疼。

柴智屏透露在內地綜藝節目時連踩20多個小時的經歷（視覺中國）

柴智屏說一般在內地錄製綜藝節目和台灣很不同，她過去製作《超級星期天》，一天頂多是錄六到八小時就到頂了。有時候兩小時就可以錄完，但內地不同。她曾在內地綜藝節目擔任導師，最高紀錄從中午十一點通告，一直錄到隔日凌晨七點。柴智屏表示當時她也因身體負荷不了，差點休克。

有關高以翔意外的相關消息▼

+ 2

柴智屏同時透露內地節目和台灣綜藝最大的不同，就是因為製作費的差異。內地綜藝製作費一集超過一千萬人民幣，相對的人員分組、所需要的鏡頭也多，如果跟台灣一樣草草錄個兩個小時節目，那花費這麼多製作費何用？

另外，內地綜藝節目通常會安排過百個鏡頭，隨時拍攝各種角度。製作方必須全部錄好，才擷取當中最好的鏡頭使用。如果又是實境類或是競賽類節目，有可能要架設器材或是燈光，所費的時間會更多，超時也是常有的事情。

內地綜藝節目「追我吧」要求參加者在關卡中進行比賽，當中涉及大量高難道及高運動量的動作。（官方YouTube 頻道截圖）

據了解，這一次高以翔是受好友黃景瑜之邀，才降價參加《追我吧》的節目錄影。柴智屏也表示，越來越多演員上內地綜藝或實境節目玩遊戲，都是為了爭取曝光。因為拍完一部劇或電影，等上映至少要一年後的時間，若長期沒有曝光對自己和觀眾來說會減少熟悉度。內地節目單位正是抓住藝人需要曝光機會的弱點，通常都不需給藝人太豐富的酬勞，便使得很多大牌藝人願意配合上節目玩遊戲，故很多內地節目都能看到大咖齊聚。

據了解，這一次高以翔是受好友黃景瑜之邀，才降價參加《追我吧》的節目錄影（視覺中國）

高以翔的經理人和父母目前都已抵達寧波，但因相關手續還沒完成處理，也必須和製作單位開會，遺體還無法於28日運抵台灣。桃園機場公司也指出，遺體運送回台灣，需檢附醫師簽發的死亡診斷證明書或其他死因證明文件，向檢疫單位申請檢疫。經檢疫單位審核，確認非因傳染病致死者，方准予放行，不另發給檢疫證明書且免收費。

延伸閱讀：

高以翔「出事前15秒畫面」曝光 網心痛喊：別再跑了

高以翔猝逝 傳遺體在陸火化骨灰運返台

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】