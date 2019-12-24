【吐槽大會】傳暗戀汪東城多年　炎亞綸承認《浪費》與他有關

過去網絡上一直盛傳台灣歌手林宥嘉主唱的歌曲《浪費》，其創作靈感是取自同是歌手炎亞綸的一段感情故事。當時大家瘋狂猜測指出寫的就是炎亞綸暗戀汪東城一事，事件在網上受到熱議。而近日炎亞綸獲邀請出席內地綜藝節目《吐槽大會》時，面對如此辛辣的問題時他一點都不避諱，甚至大方地回應此事，令不少人都大讚他夠坦蕩，直接的個性獲得大家喜愛。

林宥嘉主唱的《浪費》非常受歡迎。（林宥嘉微博圖片）

因為《浪費》一曲令炎亞綸與汪東城的緋聞愈傳愈烈，更有網友指出他曾經暗戀過汪東城有6年之久。事關《浪費》其中一句歌詞寫到「多久了我都沒變，愛你這回事整整6年」，道出了歌中主人的戀愛心路歷程。當大家對此事一直在猜測狀態之中，炎亞綸就非常敢言在節目中作出了澄清：「《浪費》這首歌確實是和我有關係，但和大家想像的那個人沒有半毛錢關係。所以CP粉你們別再腦補了，不要浪費你們的想像力，我的生活比你們想像中精彩多了。」澄清歌詞所指的不是汪東城而是另有他人。

炎亞綸曾被傳暗戀汪東城。（炎亞綸﹑汪東城微博圖片）

事實上炎亞綸已經不是第一次在節目中承認《浪費》同他有關，早在多年前他曾經在節目《娛樂百分百》中承認該歌的作詞人陳信延是拿他的故事去創作的，只是他一段難以忘記的回憶而已。如今他道出了真相證明同汪東城無關，相信此事應該告一段落了。

炎亞綸不避談及敏感話題。（炎亞綸微博圖片）