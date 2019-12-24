JC陳泳彤大談與老闆黎明相處　入行後覺得「做自己」最緊要

陳泳彤（JC）於3年前推出出道作品《說散就散》，聲線成熟，但只聞其聲不見其人，充滿神秘感，歌曲爆紅並獲得當年香港YouTube十大熱門音樂影片之一，想不到竟然這位神秘演唱歌手竟是一個18歲小妹妹。

JC接受許文軒訪問。

陳泳彤是黎明旗下第五位「J女郎」，出道3年，參加過大大小小的歌唱比賽，她近日首度作客STARTALK，接受主播許文軒訪問，講到與老闆黎明的相處，JC話LEON私下同鏡頭前一樣金句多多雖然他作為老闆，但對於旗下歌手，他採取放養式教養，JC說：「佢教我，人哋問你呢條問題，你唔一定要咁樣答，佢好信任我有能力去處理。」

作為生性自由奔放的90後新生代歌手，JC與黎明一拍即合，她有自己的一套想法，她說：「入咗行先知『做好自己』的重要性。」近日才有徐子珊因為不想戴住面具做人而全面退出娛樂圈，而在樂壇打滾不久的年輕女歌手卻堅持做自己，令主持許文軒非常好奇，JC續說：「好多人會出嚟左右你，好多聲音叫你唔好咁啦，唔好咁做自己，但反而好多成功嘅人就係做自己嘅人，我冇聽過一啲好出色嘅歌手或者無時無刻都帶住面具做人，或者做自己唔鍾意做嘅嘢。」

JC認為在娛樂圈最重要做自己。（影片截圖）