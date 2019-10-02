【長命不老】許文軒獲安排特別「福利」　被大媽包圍上下其手

TVB主持許文軒（Edmond），與黎諾懿、麥美恩（Mayanne）、鄧佩儀（Gloria）、戴祖儀、黃庭鋒一起主持資訊節目《長命不老》。Edmond 與Gloria作為「逆齡偵探」，經常拍住上遊走各地發掘「長命秘方」，既要上山搵壯陽藥，又要大熱天時同大媽跳廣場舞，過程相當艱辛。

四位「逆齡偵探」，（左起）鄧佩儀（Gloria）、許文軒（Edmond）、黃庭鋒和戴祖儀，分別走訪內地和台灣，尋找「長命秘方」。

Edmond今次為了節目真是豁了出去，他和Gloria 主力負責內地線，夏天拍攝，幾乎都是在室外拍攝。二人先跟90歲伯伯學習「龜蛇爬行」，趴在地上爬行；再在酷熱天氣之下，和大媽跳廣場舞，即使是晚上，Edmond 仍跳舞跳到一身濕晒，他直言當晚「熱到想死」；另外又要攀山涉嶺，到山上尋找新鮮的壯陽中藥巴戟；又要親嚐臭氣薰天的臭屁醋火鍋，Edmond和Gloria帶了一些回TVB，給其他主持品嚐，Edmond 說：「黎諾懿話差點在鏡頭前嘔，氣味就像臭豆腐淆成的汁，成間廠都非常臭。」

Edmond 和Gloria 跟90歲伯伯學「龜蛇爬行」。（影片截圖）

而另一組戴祖儀同黃庭鋒就到台灣尋找健康秘密，行夜巿享受美食，仲有腳底按摩，望落好似嘆啲，Edmond 笑言：「好羨慕佢哋，好似拍旅遊樂節目咁。」不過導演都有安排「福利」給Edmond，就是當跳完廣場舞之後，瞞着他安排Gloria 走先，然後一班大媽包圍他兼上下其手，導演認真厚禮。

戴祖儀同黃庭鋒就到台灣尋找健康秘密，可以享受美食。（影片截圖）

Edmond獲導演秘密安排成班大媽埋身，另類「福利」。（影片截圖）