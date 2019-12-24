【多圖】最美空姐出嫁高質伴娘團搶風頭　網民改名︰地表最強伴娘

歌唱選秀節目《超級星光大道》，第二屆參賽選手37歲的林佩瑤，她近日和名廚男友武俊傑舉辦婚禮，修成正果。當時「星光二班」的戰友梁文音和曾佩慈等人都到場祝福，這些「星光二班」的選手再次聚在一起會令人懷念當時比賽的日子。

她的婚宴不只眾星雲集，就連伴娘團也成為大家關注的重點。因為伴娘團質素非常吸晴，伴娘團眾人網友也起了稱號，包括：「華航林依晨」Ivy、「醫界女神」Jenn等人。每位姊妹擁有超高顏值讓新娘林佩瑤自豪說：「伴娘們美成這樣！」

她另一個稱號是「最美空姐」。（IG：linpeiyao）

然而她的婚宴不只眾星雲集，就連伴娘團也成為大家關注的重點。因為伴娘團質素非常吸晴，網民甚至為伴娘團眾人起了稱號，包括：「華航林依晨」Ivy、「醫界女神」Jenn等人。每位姊妹擁有超高顏值讓新娘林佩瑤自豪說：「伴娘們美成這樣！」

林佩瑤這次的婚禮伴娘團被網民形容為「地表最強伴娘團」，其中有過去因樣貌相似林依晨，而打開知名度的前空姐Ivy，和先前在網路上爆紅的「醫界女神」Jenn都在列，被外界說這組合實在是「地表最強伴娘團」。

林佩瑤的姊妹團真係好靚。（IG：linpeiyao）

雖然林佩瑤三位伴娘是「女神級」，但Jenn則再一次引起網友轟動，除了大家覺得她非常有仙氣，也擁有空靈美貌吸引大批網友關注，她的IG粉絲人數再一次直線上升，現在已經有13萬粉絲關注，相信很快便突破14萬大關。當然很多網友很想追求這位女神，想與她有更接觸，可是有朋友爆料Jenn一早已戀愛了，大家快心碎吧。

不少網友看見Jenn便覺得戀愛了。（Ig：jennjennll）

另外香港的讀者可能並不太認識她，事實上Jenn是真真正正的才貌兼備，她畢業於澳洲雪梨大學醫學系，曾到台大醫院實習，如今在倫敦的兒童醫院工作，她提到工作雖然累、忙到沒時間吃飯，但當她和團隊告知家屬手術順利結束後，「他們表情真的會讓你一輩子也忘不了，一切太值得！」。不只美貌和實力兼備，Jenn先前Pots出在求學時期的筆記，希望幫助到其他還在讀書的年輕人，她表示：「但每個人讀書的方式不一樣，筆記分享出來，是希望更多人能使用到它，但必須說最後還是要靠你自己把它變成屬於你的知識」。而這些她打算將筆記整理後開放義賣，而全部的義賣所得，都會捐助給明年她到非洲的義診，和當地的弱勢團隊，許多網友看了，都不禁讚嘆她真的是「人美，心更美。」

Jenn真係好有仙氣！點擊睇更多！