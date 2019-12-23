【多圖】50歲張可頤轉戰幕後開經理人公司　動力來源竟來自單身

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千禧年代TVB當代的女星花旦大家還記得多少個？蔡少芬、郭可盈、黎姿和張可頤（Maggie）肯定是屬於當紅花旦，那時候能夠成功成為當紅花旦除了擁有漂亮臉蛋，更要有精湛的演技。回想現在每一位已嫁人了，專心相夫教子，從電視圈退下來，除了張可頤原來她今年已50歲，只有她暫時未遇到真命天子，原來是令她事業有成的原因，最近Maggie榮升老闆開設經理人公司，轉戰幕後，最近在一次專訪表示：「因為單身沒有負擔。」

TVB90年代與千禧年代時候的當紅小花，左起：郭可盈、蔡少芬、黎姿、張可頤。（來源：微博）

現時Maggie一直活躍於幕前工作，主要在內地發展，不過上年她拍了一部香港電影《低壓槽》。而香港觀眾對她印象最深刻應該是她主演的《難兄難弟》程寶珠一角，另外一部應該是《九五至尊》中飾演呂四娘，Maggie憑《九五至尊》獲得萬千星輝頒獎典禮最佳女主角獎成為視后。可惜是她曾在演藝事業最高峰時候患上甲狀腺炎，那時候是2005年，由於長期治療要吃藥，更令她患上輕度的抑鬱症。她花了很長時間治療這個病。經過一段長間治療，Maggie順利走出這個逆境，這次之後她領悟到身體健康才是最重要，其他一切也是浮雲。有留意她的動向也看見她經常做運動，常常分享去行山的照片，她希望自己身體能一直好下去。

Maggie經常行山。（來源：張可頤微博）

當然剛提到她今年已經是50歲，做藝人要經常保養皮膚令自己外表更年輕是她們工作之一，尤其是女藝人，因為這樣可以令她們獲得更多工作機會，而Maggie保養得十分好，可說是凍齡在30多歲，外表完全不像50歲，相信Maggie的保養秘訣與她的生活習慣有關，就是多休息和做運動，重要的是心境愉快這是最緊要。

三人一直保持良好關係，左起：張可頤、江美儀、滕麗名。（來源：江美儀IG）