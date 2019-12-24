【多圖】Adele半年激減19kg變超Fit　曬「不可思議」身材賀聖誕

31歲英國樂壇天后Adele憑藉獨特的嗓音打動眾人，深受樂迷喜愛。今年9月，Adele與交往8年的丈夫Simon Konecki分道揚鑣，兩人共同撫養7歲大的兒子Angelo。

對於Adele離婚的新聞，外界也很關心她的狀態，不過她曾在10月尾發文為友人慶祝生日，上載性感的嘟嘴照，似乎心情並未受到太大影響。

相隔兩個月，Adele今日（24日）凌晨在IG曬出兩張照片，祝大家聖誕快樂。相中的她身穿黑色長裙，披散着一頭長捲髮，再加上一張紅唇，復古味呼之欲出，高貴迷人。而且面部棱角分明，身形也Fit了不少，相當驚艷。

Adele身材Fit了不少。（Instagram@adele）

Adele出道13年，身材一直都比較豐腴，但這並未阻礙才貌兼備的她發展事業。而其實早在上個月就有報道指Adele半年減重19kg，當時的她看上去四肢已經纖瘦了很多，如今身材似乎更有曲線，樣貌也愈發美麗精緻。

Adele開心祝大家聖誕快樂。（Instagram@adele）

網友們也紛紛留言大讚Adele：「wow，你看起來像變了一個人」、「完美」、「太不可思議了」等，還有大批粉絲問到：「新專輯在哪裡？」非常期待Adele出新歌。

Adele自出道以來身材一直都比較豐腴。（gettyimages）