【多功能老婆．劇透】于淼出絕招報復　周柏豪楊千嬅冇好結果？

TVB台慶劇《多功能老婆》上回講到君明（王梓軒飾）得知顏成功 (于淼飾) 的詭計，十分厭惡，劍雄 (黃浩然飾) 亦不齒她所為。劍雄心知婚姻無可挽回，不惜用法律手段奪回啟佳 (阮天寶飾)。楊嬋（苗可秀飾）的謊言被揭穿，眾人感失望。浩田希望劍雄不要再令藍飛痛苦，寧願退出，卻被啟佳的話感動……浩田（周柏豪飾）因藍飛（楊千嬅飾）的處境而矛盾痛苦，對她避而不見，此時名順 (魯振順飾) 向他道出當年一個秘密，浩田震驚……浩田設局令宏立（洪永城飾）、思蕾 (朱晨麗飾) 和好。梅夫人（梁舜燕飾）約藍飛見面，藍飛坦言會祝褔風華和君明幸福；梅夫人的一個決定，令顏成功懷恨，不惜向君明和風華報復……

黃浩然要搶走佢同楊千嬅個仔。(劇集截圖)

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【多功能老婆】楊千嬅演技再爆發 虐心喊戲完美演繹撕心裂肺悲慟

柏豪最終會唔會同千嬅一齊？

大結局講到藍飛發現顏成功蹤影，着眾人快找回風華。浩田、藍飛、君明上船，看到風華平安，此時，顏成功登上遊艇，為她的報復大計行最後一步……聲隆（黃錦燊飾）了解浩田的矛盾，決定傾全力支持他尋求幸福，浩田感恩，並承諾到外國繼續讀醫。風華收到君明送給她的求婚禮物，幕幕溫馨場面重現眼前……風華離港前，藍飛終能趕上，好姊妹冰釋前嫌。浩田出發前買了一對耳環，許諾如果心中一直有對方，就一直戴着耳環，二人在互相祝福中分道揚鑣……不過多年後兩人在緣份的牽引下再次相遇。另外，君明竟然要死。