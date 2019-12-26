胡定欣三點式水着Look極震撼　公開Fit爆身材練成秘技

貴為視后的胡定欣不但有演技，仲有樣有身材，日前豹嫂胡蓓蔚就於IG Post了一張她們胡說八道會其中五位成員的火辣水着Look合照，當中以定欣的三點式打扮最性感和最搶鏡，定欣Fit爆的身材再次成為焦點。究竟她這副令人羨慕的Body是如何練成的？除了天生麗質之外，當然也要靠後天努力啦，做運動是絕不可少的。而定欣亦非常努力地做運動去keep住完美的體態。

定欣真係搶晒鏡呀。(ig@paisleyhu圖片)

眾所周知定欣向來熱愛運動，她亦經常於IG Post她做運動時的相，大曬她的迷人腹肌、馬甲線以及「老鼠仔」等，同大家開心share她辛苦鍛煉的成果。早前她去完馬爾代夫旅行回來，放完假輕鬆完，就馬上重投運動的懷抱。她於IG Post了她去做Gym的相，留言表示：「之前為咗着泳衣影相，都好好地操練又戒掉夜晚食澱粉質！開心過後喺係時候要再Training，停左兩星期，又要Call返啲Muscles，醒啦喂！大家都加油！」可見定欣好有毅力和恆心，在Keep fit方面絕無偷懶。

定欣連背面都咁索。(ig@nwuuu圖片)

定欣平日主要是去做Gym和跑步，也會行山、打拳以及在夏天時出海玩水上活動，藉住不同類型的運動去練出索爆Body Shape，令全身肌肉都可以作重點訓練，身形線條健康結實緊緻，而非一味得個瘦字。例如她會集中做Hardcore Training（核心肌肉訓練）及TRX（懸吊訓練），來鍛鍊腹肌及手臂線條。定欣還挑戰過跑10公里馬拉松，曾表示跑步可以訓練她的耐力，令她做事不會容易放棄且能夠讓她好好思考。運動之外，當然也是配合均衡飲食，她很注重健康飲食，也不會瘋狂節食來瘦身，反而是會吃一餐好的來作為持續運動後的獎勵，令自己更有動力繼續去做運動，不用極端方法，務求瘦得健康。

定欣個body真係操到好靚。(ig@nwuuu圖片)

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