黑澀會丫頭飲食王國愈做愈大　發百萬年終獎金　明年進軍西雅圖

丫頭詹子晴23日為創世基金會寒士尾牙募款，拋磚引玉捐助年菜。她經營餐飲副業有成，目前手邊有手搖飲店、餐酒館、咖哩店、燒肉店四大品牌，日前更傳出餐廳丼飯外送時被外賣員吃掉的插曲，讓她哭笑不得。

丫頭回應燒肉飯事件及結婚傳言（點圖瀏覽訪問片段）▼▼▼

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丫頭笑說，可能是外賣員肚子餓加上餐點太好吃，所以才發生這種荒唐事。她認為外賣員應該有難言之隱，希望當事人能跟她連絡，她願意招待餐點讓對方飽餐一頓。丫頭不想追究小錢，現在正忙著手搖飲店明年3月要進軍美國西雅圖，拓展第22家分店，笑稱要插旗Sandy吳姍儒的地盤。

丫頭透露，手搖飲店和餐酒館今年的營業額都達標，現在旗下員工有上百人，雖然還沒結算，但年終獎金至少一個月，應該會發出百萬元台幣獎金。她的餐飲業都有專業人員協助經營，自己負責盯公司帳單省錢，自嘲應該不受員工歡迎。不過她公司的尾牙幾乎人人有獎，要讓員工們都過個好年。

丫頭今年過年準備與吳宗憲出國工作，不打算留在台灣，但該包給媽媽的紅包不會少。早已是老闆娘的她不急著結婚，和男友的相處模式已經和結婚差不多，雙方家長也沒有催婚。丫頭還打算發展第5個新品牌，目前人生規劃依舊以拚工作為主，認真賺錢繳每個月9萬元台幣的房貸。

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