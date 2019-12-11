台女星滑雪天降雪板險斷頭！驚魂未定又掉崖　薔薔一招神自救

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常會出國旅遊的台灣女星薔薔，自爆曾在加拿大滑雪時，差點魂斷滑雪場，最後靠著自己堅強的求生意志，才讓自己撿回一條命。

台灣女星薔薔日前分享於溫哥華滑雪「掉崖險死」的經歷。（《麻辣天后傳》截圖）

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薔薔日前在《麻辣天后傳》節目上談到有次到加拿大溫哥華的威士拿滑雪，剛好碰上2月農曆新年假期，因此有不少亞洲遊客，裡面有很多不會滑雪的人，她在滑雪時竟然天外飛來一片沒有綁好的雪板，讓她差點頭就要被砍斷了，還好她即時反應頭一縮，才躲過一劫，還直呼「如果被打到臉也毀容了。」

薔薔表示於加拿大滑雪時突然天降雪板，幾乎被砍斷頭。（《麻辣天后傳》截圖）

就在薔薔驚魂未定時，又被人撞了一下，她重心不穩摔到山崖邊，抓著旁邊的草與雪，才沒再繼續摔下去，結果不論她怎麼呼救，都沒有人聽到，最後她就將自己的雪板插在雪中固定，再慢慢往上爬，最後才揀回一條命。

薔薔表示逃出鬼門關後，還慘遭同行友人笑。（《麻辣天后傳》截圖）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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