姜濤被爆將粉絲禮物棄置垃圾桶　花姐下令徹查：逐個問緊

去年參加ViuTV選秀節目《全民造星》的姜濤，在比賽中奪得冠軍後與其他參加者組成了男團MIRROR，一出道就成為焦點，入行短短時間已經深受粉絲喜愛，不少姜糖（姜濤的粉絲）更會為偶像準備禮物，希望送上一點心意。不過日前就有網友在Facebook群組發文，懷疑姜濤將粉絲送的禮物直接丟掉，掀起網民熱烈討論！

姜濤在去年ViuTV選秀節目《全民造星》中奪得冠軍後出道，深受粉絲喜愛。（資料圖片）

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有網民在Facebook群組Post出一張垃圾桶的相，寫道：「無意中喺垃圾桶發現……點算好？在線等。」相中所見，有數個疑似是粉絲送給姜濤的禮物盒和紙袋被棄置在垃圾桶中，其中一袋寫上「To姜濤」，另外更附上一張心意卡。雖然有網民推測是禮物被遺棄，但亦有粉絲認為應該只是包裝袋：「係有工作人員幫佢Pack好啲禮物畀佢帶走」、「姜濤經常用姜糖禮物㗎，工作人員會幫佢抽好入面的禮物分好一袋畀佢帶走」、「袋都唔準掉」。

有網民在Facebook群組Post出一張垃圾桶的相，懷疑姜濤將粉絲送的禮物直接丟掉，掀起網民熱烈討論！（Facebook圖片）

而姜濤經理人花姐今日（26日）就在IG Stories回應：「這些只是禮物的包裝紙袋，所有姜糖送的禮物，姜濤已收到。他非常珍惜及感謝你們的心意，大家不用擔心亦希望不要誤會。」姜濤亦連出兩個Post表示：「今後所有的禮物及其包裝紙袋我均會自己全權負責，在此向所有傷心或擔心的糖們道歉！」、「放心，你們寫的每一個字每一句話我都有看到。」

姜濤經理人花姐在IG Stories回應，表示相中所見的只是包裝紙袋，姜濤很珍惜粉絲送的禮物。（IG@ahfa0908截圖）

而姜濤就表示今後所有的禮物及包裝紙袋都會親自負責，並向粉絲致歉。（IG@keung_show截圖）

花姐在接受《香港01》訪問時亦激動澄清，並表示會徹查此事：「因為收到啲禮物太多袋，咁會好難拎。所以粉絲送畀姜濤嘅禮物都係姜濤睇咗後，喺公司由工作人員拆咗，將所有禮物放入一個紅白藍膠袋，再將紙袋折返好攝埋喺旁邊，之後成個袋交畀姜濤拎返屋企。嗰啲只係包裝紙袋，禮物已經攞晒出嚟。我而家反而比較擔心張相係喺姜濤屋企附近特登影嘅，唔係喺平時公司個廠，但我希望唔係。我寧願係我哋嘅工作人員冇跟指示做錯咗，不過未肯定，同埋嗰日我哋都搵咗好多Helper幫手，而家逐個問緊睇下係邊個做錯。粉絲唔使擔心，所有禮物姜濤都一定有過目，佢好鍾意同好珍惜Fans送嘅禮物。」

花姐表示一定會徹查此事。（資料圖片）