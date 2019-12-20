【叱咤2019】姜濤踢走鄭秀文企穩歌曲五強　花姐抵死反擊種票疑雲

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今年沒有實體頒獎禮，但網上投票繼續，今日(20日)公布「我最喜愛歌曲」五強名單。上次為大家介紹過七強名單，一些「傳統班霸」陸續出局，如張敬軒及容祖兒於七強止步；來到五強名單到底又有誰可以留低呢？

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後五強 (排名依筆劃序)

來到「我最喜愛歌曲」五強名單，正如上述所說，「傳統班霸」級歌手陸續出局，繼張敬軒與容祖兒七強止步，今次到鄭秀文的《我們都是這樣長大的》都被Out，可謂一個「變天」的現象。不過，MIRROR與姜濤似乎因為《全民造星》效應一直穩站榜單，看來小鮮肉與偶像組合已成為現時樂壇的新標準。

也許本地樂壇隔了多年沒出產過偶像，所以姜濤與MIRROR票數一直企硬。(資料圖片)

不過有網上傳聞指，《全民造星》出身的MIRROR與姜濤票數之所以如此穩陣，皆因有「種票」嫌疑。有網民mean爆留言：「因為婆娘太多電話咭谷首垃圾。」講到咁盡，尤像自己有真憑實據知道內幕消息一樣。有見及此，《眾樂迷》致電MIRROR及姜濤的經理人——花姐，查詢網上流傳的「種票」疑雲。花姐聽到後一個反應：「吓……」然後續說：「首先，我係冇錢買電話卡。我哋要多謝Fans支持，由《全民造星》到依家一路都咁支持我哋。其實我哋從來冇諗過今年要攞啲咩獎項，所以唔會做呢啲嘢。」風趣的花姐補多句：「如果我係要買，就唔只買電話卡啦，連IG Followers都買埋啦！你睇下姜濤先得嗰7萬Followers！」

睇完花姐點講，係時候睇下啲姜濤嘅靚仔相！(按圖放大)(資料圖片)