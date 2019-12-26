【多圖】杜如風 Post相慘被梁漢文老婆出賣　原圖曝光被網友恥笑

杜如風昨天（26日）與梁漢文老婆林文慧Karen與一眾朋友聖誕節相約在一起舉辦聖誕party。（ig：toyufung)

杜如風昨天（26日）與梁漢文老婆林文慧Karen聖誕節相約在一起出席聖誕派對，二人分別也於IG發布照片，杜如風開心說到：「心有靈犀一點通，冇約過的情侶裝！」，而林文慧的照片就用老公梁漢文的歌說明是：「衣櫃裡的女人。」，原本這樣是沒有什麼問題，但是有精明的網友發現杜如風的照片存在很大的問題，嚇得眾網友一起留言，「張相有d（啲）恐怖」、「大佬呀張相p圖得巧（好）肉酸喎」、「你整容嗎？個樣怪怪的」。

左邊是原圖，右邊是修了圖的版本。（Ig：karenlambobo和toyufung）

除了杜如風本身發布的那張圖明顯只有她的比例是比較奇怪之外，大家也在Karen的IG那裡將兩張圖做比較，原來原圖的Karen是臉比較包包臉，身形略胖。但杜如風發布的照片就是明顯臉型是瘦削了，身形也拉長了，顯得她沒有這麼胖。

這次二人沒有夾過之下發布照片，引起這件事情發生，令人覺得笑料一則，另外其實杜如風也發布了一張三人合照，這張照片明顯是沒有修圖修得很厲害，但也看得出是有修過。其中她沒有幫Karen和另外一位朋友修圖，所以大家關注的重點就只有她一人。

大家看看這張圖有什麼不同？（Ig：toyufung）

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