【多圖】姚子羚再曬Deep V泳衣照　胡蓓蔚：我影嗰陣竟然冇手震？

胡說八道會幾位成員包括胡定欣、胡杏兒、李施嬅、姚子羚（Elaine）以及胡蓓蔚（豹嫂）早前一起去了馬爾代夫旅行，她們在旅行期間不斷在IG Post靚相，吸引不少粉絲留言大讚。雖然旅程已經結束，她們都已經叉足電返港，但驚喜陸續有來！繼豹嫂日前趁住聖誕佳節Post出五人的水着Look合照之後，Elaine又在IG Post出兩張泳衣照，大騷Fit爆身材！

胡蓓蔚日前趁住聖誕佳節Post出五人的水着Look合照，大派福利。（IG@paisleyhu）

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在剛剛過去的聖誕節，Elaine不幸感染甲型流感，所以無法出席聚會。不過她在26日就Post出兩張泳衣照，寫道：「又一年聖誕 #下年聖誕唔可以病 #小病是福」。穿上一件頭泳衣的Elaine對着鏡頭甜笑，側面睇完美展現出一雙長腿，而另一張相就更加勁爆，原來這套泳衣由正面睇是超Deep V，再加上鏤空的設計，相當性感！而負責操刀拍攝的豹嫂更搞笑留言：「我影第二張嗰陣時竟然冇手震？」

Elaine在旅行期間影了不少泳衣照。（IG@elaine_yiu）

這張相都是出自豹嫂之手！（IG@elaine_yiu）