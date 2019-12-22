【多圖】苟芸慧孖倪晨曦酒店房開Party　笑容滿面無損心情

苟芸慧與星級設計師姚子裕（Kev）近日爆出是非，事緣Kev日前在FB發文指前TVB女藝人要求贊助晚裝，更指對方事後在背後唱衰，私下抱怨Kev的設計是垃圾。而苟姑娘昨日（21日）就透過經理人回應希望大家不要再胡亂揣測，平息風波。雖然被捲入是非當中，但仍無損苟姑娘的好心情，她日前與一眾圈中好友包括倪晨曦（Elva）、鍾浠文（Zelia）、朱韻韻（Angel）、李月（Bobo）在酒店房聚會，更拍了不少靚相！

《01最賞睇娛樂大獎》「最有話題新聞」包括我最喜愛男歌手、車廂偷食等統統上榜！立即投票贏取超過70萬元豐富獎品，包括終極大獎旗艦手機11 Pro Max，同埋01積分等。

苟芸慧近日因為去年10月在婚宴上穿的這套晚裝捲入是非當中。（資料圖片）

苟姑娘日前與一眾圈中好友包括倪晨曦（Elva）、鍾浠文（Zelia）、朱韻韻（Angel）、李月（Bobo）在酒店房聚會，更拍了不少靚相！（IG@angelchu）

相中五位靚女分別穿上白色及灰色浴袍，一時坐在床上，一時趴在床上，對着鏡頭大擺Pose。見苟姑娘笑容滿面，可見心情大靚！其實Elva同Zelia、Angel、Bobo一直感情好好，四人取各自英文名首字母組成「BAZE」，更不時相約去旅行。如今再加上苟姑娘，五位靚女各有特色，吸引不少粉絲留言激讚！

Elva同Zelia、Angel、Bobo一直感情好好，四人取各自英文名首字母組成「BAZE」，更不時相約去旅行。（IG@angelchu）