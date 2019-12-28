【全球百大美女2019】正式名單出爐　TWICE子瑜力壓茉莉公主奪冠

美國電影網站TC Candler每年都會公布「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）及「全球百大帥哥」（The 100 Most Handsome Faces）兩大排行榜，讓各地網友票選出他們心水。繼較早時間造成「集體炒車」的假名單流出後，兩個排行榜今日（28/12）終於同時在網上平台正式公布。

今年的「全球百大美女」排行榜在正式公布之前突然出現假冒的「流出版」，令不少網站、傳媒「集體炒車」。（Instagram/@tccandler、Instagram/@tccandler2019）

【全球百大美男美女2019】排行榜率先流出？ 迪麗熱巴躋身Top 10

雖然沒有任何一名港星能夠打入「全球百大美女」，但排行榜中仍有不少港人熟識的面孔，當中包括首次入榜並奪得89位的大馬女神林明禎、排72位的內地演員朱珠、排70位的林允以及排62位的日本女星石原里美，而有「四千年一遇美少女」之稱鞠婧禕更奪得44位。至於在假名單排第八的迪麗熱巴，在正式名單中排34位，比「神奇女俠」Gal Gadot排名更高。最值得留意是，拍過不少賣座電影的周冬雨首次打進榜便奪得第16位高名次。

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當然，多數人最關心的始終是十大位置，當中奪得冠軍的便是韓國女團TWICE成員子瑜，上年已經是亞軍的她今年再下一城，非常犀利。至於「茉莉公主」Naomi Scott則奪得第五位，在她之上都有一位「韓星」，到底是哪位呢？

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