【潮流日常】回顧2019名人婚紗　性感甜美各顯氣質

2019年來到尾聲，今年有不少名人與另一半拉埋天窗，女星們在這個人生最重要的時刻穿上了自己心目中的The One，每個人喜愛的風格都不一樣，有性感也有素淨優雅，百花齊放，一起來回顧2019年女星們的婚紗。

性感女神風

以色列婚紗等同性感代名詞，超貼身的剪裁，非常顯身材，配上大量蕾絲或水晶點綴，似天仙下凡。鋼琴家郎朗老婆Gina Alice穿上Galia Lahav的超性感魚尾婚紗，突顯凹凸有致的身材，散發著古典女神的氣質。

鋼琴家郎朗老婆Gina Alice穿上Galia Lahav的超性感魚尾婚紗，突顯凹凸有致的身材，令人驚艷。（微博圖片）

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華麗公主風

每個女生心中都有一個公主夢，華麗的長裙擺，點綴以大量水晶，文詠珊（Janice Man）在意大利婚禮時所穿的65萬澳洲婚紗品牌Paolo Sebastian就作出了最佳示範。

Janice Man的超華麗公主風婚紗，價值65萬。（VCG）

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素淨婚紗突顯優雅氣質

若不喜歡過於複雜和華麗的設計，素淨簡約的婚紗絕對是突顯氣質的清新之選，陳法拉結婚時所穿的一字肩長袖婚紗，整體沒有多餘的點綴，只是背後腰間點綴以一個浪漫的蝴蝶結，非常優雅，是突顯氣質之選。

法拉今年嫁作法國新娘，簡約婚紗充滿法式優雅，突顯氣質。

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小清新

若既不喜歡浮誇又略嫌素淨婚紗過於成熟，小清新婚紗也有捧場客，王敏奕在北海道舉行的森林婚禮，就穿上了台灣婚嫁品牌MS IDEAS，品牌主打隨意清新風，不過份突顯身材，着重清新浪漫的幸福感覺。

王敏奕的森林婚禮，穿上清新的波希米亞風婚紗。（資料圖片）

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