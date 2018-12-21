【阿嬌結婚】絕美水中婚紗照散發仙氣　墨西哥秘境源自冰河時期　

阿嬌和賴弘國一輯水中婚紗相令大家嘆為觀止，其實這類相片已經流行了幾年，但大多數人都只是在泳池中拍攝，而阿嬌就特別啲，特意飛到墨西哥洞穴，在大自然鬼斧神工的美景下，冒著生命危險拍下一輯浪漫唯美的水中婚紗照。

上帝的鬼斧神工 認識墨西哥洞穴

西班牙文cenote，即是天坑或沉洞的意思，過去叫做dzonot，是馬雅人所謂的「聖井」、「天坑」，也是馬雅文明在叢林中唯一的淡水水源。幾千萬年前，墨西哥的尤卡坦半島曾是一個被海水覆蓋的珊瑚礁區。冰河時期海平面下降，大面積的礁區暴露在空氣中死去，形成厚厚的石灰平台，隨著時間的推移，叢林開始漫佈，雨水與大氣中的二氧化碳結合成的碳酸，雕刻出孔洞並形成長長的通道，最終形成了一個充滿隧道及洞穴網絡的龐大水下迷宮。古老而神秘的馬雅文明就曾座落在猶加敦半島的洞穴附近。馬雅人認為cenote 是通往他們信奉神明所居住的地下世界，也是通往陰間的路，象徵生與死循環與誕生的聖地。

如此令人驚嘆的美景，不影婚紗相，單純來觀光也很值得。（Pinterest）

+ 3 + 2

注意事項

1. 想要在水中拍出自然睜眼的照片，除了先習慣水性後，眼睛再慢慢睜開就容易適應跟習慣了。

2. 建議新人在拍攝水中婚紗前，可以先在家中的洗手台或臉盆練習，練習憋氣、睜開眼、微笑。

3. 因為在水底無法言語溝通，所以在拍攝前攝影師會跟新人做好手勢暗號。

拍攝前，可以先在家裡的臉盆練習，練習憋氣、睜開眼、微笑。（網上圖片）

婚紗禮服選擇：

1. 禮服挑選上建議以輕柔有線條的為主，因為在水中婚紗拍攝禮服會吸水，

2. 為了不讓禮服重量影響肢體動作，禮服材質上挑選雪紡、絲綢、紗料最適合！

3. 輕柔的禮服才能拍出飄逸延伸感。款式上白紗或晚裝都可以，由於水底比較暗，所以晚裝方面建議選擇明亮的顏色。

4. 由於婚紗穿到海水裡會報廢，所以這種婚禮拍攝也被叫做「摧毀性的婚紗照」（trash the dress），建議選擇價錢較便宜的婚紗晚裝。

建議選擇顏色明亮的晚裝。（Pinterest）

妝容

水底能見底相對比較低，而且經過海水洗刷，有機會淡化妝容，所以水中婚紗的妝容會比較濃，阿嬌說她在拍這輯婚紗照時，就被化了一個濃妝，好像去參加Halloween一樣，但出來的效果剛剛好。

水中婚紗照的需要較濃的妝容。(Pinterest)

拍一輯水底婚紗照幾錢？

根據在當地一位受歡迎的法國攝影師Pierre Violle的收費，價錢約為1200美金到3萬美金（約1萬至23萬港元）。

真係好靚.....(Pinterest)

唔識游水可否拍水中婚紗？

答案是可以。最安全的做法是到游泳池拍攝，但如果想到這些天然洞穴拍攝，根據Pierre Violle Studio 網站的資訊指，攝影師會帶不太會游泳的新人，到一些水中有石可踏的洞穴。不過在洞穴內始終有潛在危險，不諳水性的人，還是要衡量其安全性。

不諳水性的人，也可以選擇到較淺水的地方拍攝，事前要跟攝影師溝通好。（Pinterest）