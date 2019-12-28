George Michael妹妹與亡兄同於聖誕節逝世　死前兩日公開讚哥哥

英國著名歌手佐治米高（George Michael）創作兼主唱的情歌《Last Christmas》，自1984年推出後，成為每年聖誕必播的Hit歌。可惜這位樂壇巨星在2016年的聖誕節去世，令人惋惜。想不到他的妹妹梅拉妮（Melanie Panayiotou）在3年後的同一日，本月25日死於倫敦的家中，享年55歲。

《Last Christmas》 是George Michael 在WHAM! 時期的作品，樂隊的其他歌曲都相當受歡迎，讓WHAM! 紅極一時。（Getty Images）

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佐治米高在2016年12月25日因病逝世，終年53歲。而生前與他關係密切的梅拉妮日前被發現死於倫敦家中。據知是其家姐Yioda發現梅拉妮伏屍在寓所後報警，暫時未知死因。倫敦警方發聲明指，當局周三晚上約7時35分接獲報案，指一名年約50歲的女子在倫敦北部的寓所暴斃，警方認為死因無可疑。梅拉妮的家人透過律師表示：「在這非常悲傷的時刻，我們只想家人的私隱可以獲尊重。」

有 George Michael 的英國組合 Wham!，他們的《 Last Christmas 》一曲百聽不厭，當中包括英國著名女演員Emma Thompson，她和丈夫Greg Wise根據這首1984年的「聖誕歌」寫下了劇本，拍成了《舊年聖誕好戀嚟》（Last Christmas）。（電影海報）

任職髮型師的梅拉妮與佐治米高感情深厚，她上月接受雜誌訪問提到電影《Last Christmas》（《舊年聖誕好戀嚟》）時，她指哥哥的音樂能夠支持大家度過難關及慶祝快樂的時光，她在去世前兩日更談及對哥哥的愛，並希望他的歌迷繼續行善以紀念他。

George Michael 積極參與慈善活動，尤其關注愛滋病病患者。圖為他參與1993年國際愛滋日紀念音樂會，正式演出前與戴安娜皇妃見面。（路透社）

佐治米高有一姊Yioda及一妹梅拉妮，他死後大部份遺產都留給兩人，當中包括約9800萬鎊（約9.8億港元）財產及一間大屋。當年與佐治米高合組成二人組合Wham!的Andrew Ridgeley，對梅拉妮的死表示難過。他與梅拉妮相當熟絡，當年佐治米高暴斃，也是由梅拉妮通知他。

作為英國樂壇不可忽視的名字，George Michael 亦有獲邀參與2012年倫敦奧運的閉幕演出。（Getty Images）