《Last Christmas》的五件事　創作靈感來自George Michael舊房間

聽日就係平安夜，又係時候聽番首《Last Christmas》應一應節。雖然最近有調查發現，英國人在節日期間最討厭的歌曲，《Last Christmas》都榜上有名，但仍然有很多人喜歡這首歌，而近日Wham!成員Andrew Ridgeley在接受訪問時，詳細講述了這首歌的由來。

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Wham!由george Michael及Andrew Ridgley組成。（網上圖片）

《Last Christmas》其實係慘情歌 跟聖誕節無關

《Last Christmas》由組合Wham!主唱，並在1984年12月3日發行，並由已故Wham!成員George Michael創作。不過這首歌其實跟聖誕節完全沒有關係，而是描述一對情侶分手後另覓新歡，不過在1年後的聖誕節在朋友聚會上重遇後，所有記憶浮現眼前，而實際上跟聖誕節扯上關係的只是副歌中的一句「Last Christmas」。

Andrew Ridgeley跟George Michael分屬好友，而George的離世對Andrew來說是一大打擊。（IG圖片/@andrewjohnridgeley）

靈感來自探訪George Michael的父母

另一成員Andrew Ridgeley早前接受外國傳媒訪問時，透露這首歌靈感來自兩人探訪George Michael的父母，期間George消失了好一段時間，回來後就拿着《Last Christmas》的初稿：「我們去了George的舊房間，並花了幾小時錄製電台廣告及宣傳錄音，其後他開始用還保留着的Keyboard彈了《Last Christmas》的前奏給我聽，這段美妙的旋律成就了奇蹟！」很可惜，George Michael在2016年聖誕12月25日，因心臟衰竭離世。

Sony 4K重製MV 女主角63歲都仲係咁靚

為了慶祝《Last Christmas》發行35周年，Sony Music Entertainment將這首經典歌的MV 4K重製，於上星期上載到YouTube讓大家收看，至今已有近千萬點擊率。另外，不少翻看MV的歌迷都留言表示MV女主角Kathy Hill美艷動人，更令她再次爆紅。現年63歲的Kathy Hill仍為不同的品牌擔任模特兒，無論身材和樣貌都完全冇走樣。跟其他模特兒不同，Kathy似乎沒有整容，臉上的皺紋帶點成熟美。她在Instagram不時上載生活照，更大方穿上泳裝，展現自信的一面。

多位巨星翻唱歌曲 多次重回流行榜

這首經典歌曲在過去多年曾經被翻唱無數次，而翻唱的歌手包括Whigfield、Billie Piper、Coldplay、Kylie Minogue、Taylor Swift、Ariana Grande等國際巨星。《Last Christmas》這首歌紅透半邊天，連00後都冇可能冇聽過，這首歌由發行至今雖然銷量過二百萬，卻從來未試過登上各大流行歌曲排行榜的榜首，只在2017年，即George Michael逝世1周年登上第二位。