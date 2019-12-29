近日劇場界可謂相當熱鬧，本地多個劇團都有重頭製作排住隊公演。數數手指，包括在香港藝術中心壽臣劇場公演30場、由葉德嫻與蘇玉華主演的PROJECT ROUNDABOUT劇目《親親麗南》；王梓軒主演、杜琪峯策劃、劉松仁首執導音樂劇《利瑪竇》將於2020年1月4日在香港文化中心第二度公演；由香港話劇團與演戲家族聯合製作、匯聚三大劇帝劇后 ── 劉守正、朱栢謙、邵美君同台演出的著名音樂劇《四川好人》，日前已在香港演藝學院歌劇院開鑼；而由中英劇團製作、將舉世知名的英國作家珍奧斯汀（Jane Austen）經典名著《傲慢與偏見》（Pride & Prejudice）首度改編為香港舞台劇版本的《初見》，跟《利瑪竇》一樣會在1月4日接幕，演出場地則會選在葵青劇院，假如閣下鍾情舞台劇，不愁沒有節目了。 撰文：游大東

舞台劇《初見》改編自舉世知名的英國作家珍奧斯汀（Jane Austen）經典名著《傲慢與偏見》（Pride & Prejudice），首次擔正的黃慶堯，在劇中飾演於50年代由英國回流香港、系出名門的江達之，亦即達西先生（Mr. Fitzwilliam Darcy），邂逅屬於出身小康之家的白家慧（陳琳欣飾），即原著中的伊利莎伯（Elizabeth Bennet）。（中英劇團提供）

17歲參加《亞洲星光大道2》殺入決賽

相對於另外三套舞台劇都有知名演員擔正，《初見》清一色為新晉演員，曾經在《人生原是一首辛歌》裏飾演陳歌辛（陳智燊飾）太太金嬌麗的白清瑩，已是4位主要演員的「大師姐」，她在《初》會飾演白家珍，2017年在香港演藝學院戲劇學院畢業，而飾演男主角江達之的黃慶堯、女主角白家慧的陳琳欣，以及飾演彭尚禮的劉仲軒，三人都是2018年演藝學院戲劇學院畢業班同學，相隔一年多後再於舞台上聚頭。

要留意的是，上述提及的4個名字，只有黃慶堯是自由身演員，並非中英劇團的全職演員，而且他未投身劇場界之前，經已有幕前演出經驗。10年前，17歲的他決定參加由亞視舉辦的《亞洲星光大道2》（2010），是該屆年紀最輕的參賽者，最終他成功殺入最後六強，並在總決賽舞台上，披上白色翅膀作戰衣，演唱經典舞曲《純真傳說》，呼應原唱者郭富城當年的大碟造型。

2010年，當時只得17歲的黃慶堯，參加由亞視舉辦的選秀節目《亞洲星光大道2》，是為該屆年紀最細的參賽者，在不被看好的情況下，最後能夠躋身終極六強，於決賽當晚更演唱郭富城經典舞曲《純真傳說》，被當時擔任評判的吳國敬大讚：「好有火呀，唱歌亦都進步咗好多！」（YouTube截圖）

決賽披羽翼演唱《純真傳說》 黃慶堯：黑歷史！

畢竟年紀太輕，面對現場近千觀眾，要在台上駕馭演唱節奏和舞姿，難度頗高，所以當時的評判之一周博賢直接點出他的演出缺點：「你今日個造型真係好得，但唱歌方面真係爭少少，都係啲拍子有少少慢咗，同埋有啲走音，唔知係咪有啲緊張。同埋姑且有少少批評一下就係，嗰對翼呢有少少影響到你身體嘅Movement，所以我覺得有時你嘅動作可以食Beat多啲，今次就多咗啲（搖擺羽翼）嘅甫士，我個人覺得，一首節奏咁樣嘅歌，我會鍾意（見到）多啲身體郁動。」

最終黃慶堯以150.8分，以第六名完成整個比賽，當時他在發表感想：「其實我嚟到呢個階段，好多人都估唔到，我自己都估唔到，對我嚟講，我覺得嚟到呢個階段，勝負已經唔係最重要，我仲有咩可以輸呢？我已經贏晒我自己，我冇輸到，我喺度好自豪咁同大家講，我黃慶堯係《亞洲星光大道2》嘅第六名，多謝你哋。」10年後，記者提起這段參賽經歷，黃慶堯用三個字來總結：「黑歷史！」大概現在成熟了好多，回望過去在舞台上的演出，難免會覺得不忍卒睹。

最終黃慶堯以150.8分，以第六名完成整個比賽，當時他在發表感想：「其實我嚟到呢個階段，好多人都估唔到，我自己都估唔到，對我嚟講，我覺得嚟到呢個階段，勝負已經唔係最重要，我仲有咩可以輸呢？我已經贏晒我自己，我冇輸到，我喺度好自豪咁同大家講，我黃慶堯係《亞洲星光大道2》嘅第六名，多謝你哋。」旁邊為兩位節目主持：曾寶儀和林曉峰。（YouTube截圖）

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報讀演藝是「意外」 從學習與磨練中漸漸愛上舞台

記者好奇，何解當年完成《亞洲星光大道2》之後，不繼續留在幕前發展，反而轉到香港演藝學院攻讀戲劇？黃慶堯直言是機緣巧合：「Very Long Story！」話說參賽之後，曾經有為亞視主持兒童節目《通識小學堂》，節目裏他的綽號叫「堯堯哥哥」，是有工開的，但人在亞視，無可避免會消耗意志：「嗰陣時都算係有諗到（入行）嘅，但又冇遇到啲咩好機會，過咗幾年都冇再諗，當時做嘢又悶悶哋，諗住做演員好似幾有趣，咪報（演藝學院）嚟讀下。」

時間線再移前一點。黃慶堯當年在男拔萃書院修預科，「A-Level考得唔好，入咗恒管（現時改稱恒大），讀咗年幾，讀得唔開心所以就出嚟做嘢，Sales、侍應、馬會都做過，仲記得報讀演藝嗰陣時，好似準備轉行做保險。」他現在回想，報讀演藝是「意外」，不在自己的人生規劃上，「我嗰陣時完全冇睇過舞台劇，截止交表嗰日，我仲一早去咗返工，份From最後係我阿媽幫我交去演藝學院。」2014年入學，2018年畢業，4年間，想法翻天覆地，他已經不再是那年17歲的黃慶堯，現年27的他，知道自己熱愛舞台，「中間經歷過好多磨練，我諗我係喺呢段期間，慢慢愛上劇場。」

《初見》的故事講述屬小康中產的白家慧（陳琳欣飾），在一場舞會上遇到從英國回流香港的江達之（黃慶堯飾），本應是一場浪漫邂逅 ，卻因為系出名門的達之對中產階層的傲慢態度，及家慧對達之存有的偏見，變成了一段不甚愉快的回憶。 及後達之發現家慧機敏聰慧對她產生愛慕之情，而家慧亦觀察到達之的為人正直善良 ，並非如最初認識他時那樣傲慢......（中英劇團提供）

畢業後首度擔正 演50年代香港上流要做足功課

今年8月，他在舞台劇《但願人長久》裏飾演男同性戀者Mark，遭江美儀連摑六巴，跟大師兄楊英偉接吻，又有吵架的戲份，頗費氣力，而來到《初見》，他會飾演於50年代由英國回流香港、系出名門的江達之，亦即達西先生（Mr. Fitzwilliam Darcy），邂逅屬於出身小康之家的白家慧，即原著中的伊利莎伯（Elizabeth Bennet），既是黃慶堯畢業後首次擔正，加上角色有變化，一開始看不起中產階層，到後來慢慢接受，更愛上白家慧，演繹時需要有不同層次，加上改編後的故事背景為50年代，作為男主角，要熟習當時社會的上流人士言行舉止，包括學習英式發音，過程中要做大量資料蒐集，所以相比《但》，黃慶堯今次在《初》的演出，難度其實更高。

黃慶堯與陳琳欣的同屆同學劉仲軒，在《初見》飾演彭尚禮，彭家舉辦的舞會，就是江達之與白家慧第一次相遇的地方。（中英劇團提供）

飾演白家慧的陳琳欣，是中英劇團全職演員，她在香港演藝學院就讀期間，憑學院製作《海鷗》妮娜一角，獲提名IATC（HK）劇評人獎2017年度演員獎，以及第十屆香港小劇場獎最佳女主角。團內演出包括《解憂雜貨店》，飾演水原芹並主唱劇中主題曲，又於《人生原是一首辛歌》內飾演上海歌后周璇。（中英劇團提供）

《初見》清一色為新晉演員，曾經在《人生原是一首辛歌》裏飾演陳歌辛（陳智燊飾）太太金嬌麗的白清瑩，已是4位主要演員的「大師姐」，她在《初》會飾演白家珍，2017年在香港演藝學院戲劇學院畢業。（中英劇團提供）

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