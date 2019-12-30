馮盈盈與十優醫生男友結束四年情　回顧二人放閃情路

馮盈盈參選2016年度港姐奪冠入行，喺TVB發展一帆風順可謂扶搖直上，擔任《#後生仔傾吓偈》主持，大膽言論被封為「性博士」，但其實私底下嘅佢係絕世好女友。有別於其他新人收埋戀情，盈盈自選美時已經公開承認有個醫生男友Martin（寶寶），外界一早睇好佢地隨時拉埋天窗，估唔到最終分手收場。睇返呢幾年馮盈盈曾多次瘋狂放閃，依家睇返轉頭更不勝唏噓。

盈盈同寶寶拍拖4年一直相當恩愛，估唔到呢日傳出分手消息。 （IG：@crystalfyy）

盈盈12月30號早上於IG宣布分手（IG：@crystalfyy）

患難見真情

馮盈盈曾經喺訪問中透露，去年錄緊節目小休時發現miss call，知道媽媽突然心臟病發入院：「原來細佬同媽咪出去食飯途中心臟病發入院，仲要入深切治療部，可能有血管栓塞需要通波仔。」感到十分徬徨嘅盈盈，唯有打畀寶寶，原來佢已經出發去照顧馮家上下。盈盈感動表示：「嗰一刻我好內疚......寶寶除咗平時照顧我之外，連我屋企發生事，都是由佢嚟照顧及安頓，好彩身邊有佢。」

盈盈感激Martin於媽媽心臟病發時陪伴左右。（資料圖片）

夾錢買樓同居

唔少香港人以置業上樓為目標，今年Martin以個人名義置業，盈盈瞞着家人出錢幫手俾首期，而且層樓仲無落名，全屬Martin所有。盈盈稱：「反正我又不是畀晒全部，只是一部份，始終香港買樓真係好貴，即使比較高收入人士，首次置業都好困難，作為女朋友都希望可以幫吓忙。」其後佢亦不時喺節目透露裝修及同居生活情況，直認不諱指本身諗住同居係可以過下溫馨二人世界，點知而家每日就係洗衫、吸塵、洗衫無限loop。「做到好攰，一上床諗住傾吓偈，點知寶寶已經瞓咗。」

今年中Martin入市置業，盈盈甘願唔落名之下幫手出首期，裝修事宜跟到足，其後共赴同居又會做家務，絕對係好女友典範（IG：@crystalfyy）

+ 5 + 4 + 3

公開肉麻互動放閃

盈盈主持《#後生仔傾吓偈》時，幾乎隔兩集就會提起男友，曾經有一集以「怪癖」為主題，盈盈透露：「我同男朋友最親密的活動就係擠粉刺，佢真係好髒，好多寶藏可以亂擠……」情侶之間其實不時都有呢啲互動，但馮盈盈就將此舉動升級到「抆鼻毛」，唔係修剪而且直接用手抆，她更興奮表示要抆到連毛囊一拼拔起才算是成功……又再自爆自己本身好鍾意閒男友胳肋底，二人相處真係去到赤裸裸嘅程度……

盈盈曾分享同男朋友最親密的活動就係擠粉刺（影片截圖）

視對方為結婚對象

報名參選港姐時二人已經拍緊拖，盈盈入行獲男友無限量支持，Martin不單止讀傳統名校喇沙書院，更係2005年會考十優狀元，現職瑪麗醫院醫生。佢嘅EQ相當高，就算盈盈遇上工作有壓力發脾氣，都甘願做佢嘅出氣袋。即使二人工作關係生活作息南轅北轍，都會互相遷就爭取時間拍拖。盈盈早前更喺《娛樂大家》中，以「老公」稱呼男友，可惜，此情最終未能走到盡頭。

孖住出席慶功宴（IG：@lukhoo）

Martin今年8月呼朋喚友出席盈盈有份配音嘅動畫首映。（資料圖片）