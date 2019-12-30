劉嘉玲嘆投資不如老公：但我30年前就睇到梁朝偉係潛力股

劉嘉玲周一（30日）出席Activation Group上市新聞發布會，談到暫未考慮為自己的品牌上市：「我夢寐以求！我自己做品牌五年、又幫咁多國際品牌做代言，最緊要係有工匠精神，唔可以急，唔好諗住開一兩間跟住上市就拎筆錢走，係非常之不切實制；好多品牌都係經過幾十年嘅精益求精先得到消費者同市場嘅認同，所以我會慢慢嚟，做好每一個細節。」

比較自己與老公梁朝偉的投資心得，劉嘉玲說：「佢唔聲唔聲叻過我㗎，佢出手快過我又準確過我，喺市場上賺嘅錢都多過我；但如果投資生意好似投資一個伴侶咁樣，其實我都幾合格，我三十幾年前就睇到梁朝偉係潛力股！」

劉嘉玲笑言自己真的不懂得做生意，皆因自己不會管帳，花錢太大來大去。（陳順禎攝）

劉嘉玲在早前冬至邀請多位好友到其半山豪宅做冬，公開了內部的華麗裝潢，原來當中有着一段故事：「我1995年就買咗呢個Apartment，嗰度有好多美好嘅回憶，譬如張國榮當時住喺九樓，我哋有好多一齊成長嘅點滴。」劉嘉玲在那裡住了十多年就搬走了，張叔平搬了進去，後來外牆要裝修他又搬走了：「我又唔捨得賣畀人、租畀人，後尾David Tang（鄧永鏘）話幫我裝修我就應承咗；因為我每一間屋都係張叔平幫我裝修，係好素，而呢間就裝修得色彩好濃郁，我覺得好適合用嚟請客、飲嘢、傾下計。」

劉嘉玲在那裡留下不少美好回憶，所以不捨得把它賣掉或放租給他人。（陳順禎攝）

近日劉嘉玲又前往泰國遊玩，她表示這個旅程很是有趣：「我而家好鍾意大自然，我一得閒就算喺香港都會走入大自然，我覺得大自然會俾到力量、正面訊息我。」劉嘉玲又分享了多段大象表演的影片，令不少網民覺得訓練大象不易，她回應道：「我諗訓練每一樣嘢都唔容易，我哋啲運動員訓練出嚟都唔容易，都要經過長時間、好殘忍嘅訓練先得！」劉嘉玲又表示自己從小已經很想接觸大象：「中國嘅寓意係吉祥、平安，所以我見到佢好興奮！我坐喺到睇佢畫畫、踢足球，佢踢得好過中國足球隊，佢真係下下都中龍門，帶俾現場觀眾好多歡樂；我一定好愛大象、好環保。」