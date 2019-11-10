53歲劉嘉玲罕有以超短褲黑絲造型登場　大曬零贅肉長腿成網民焦點

劉嘉玲身為運動狂熱者，經常積極做運動，不但間中與發哥周潤發行山跑步，甚至連極限運動滑翔傘都成功征服，可見即使已經年屆53歲，嘉玲的身形依然相當fit。一向打扮密實的她昨日（9日）到上海出席活動時更是狀態大勇，罕有地穿超短褲大曬望落一絲贅肉都沒有的長腿，fit到漏的身形完全令人估不到！

劉嘉玲一向熱愛長褲、長裙等密實衣著。（Instagram：@carinalau1208）

劉嘉玲一向熱愛型格風的衣著。（Instagram：@carinalau1208）

劉嘉玲一向熱愛長褲、長裙等密實衣著，昨日她一貫地以她最愛的全黑造型登場，不過風格則與過往大為不同，穿上一件黑色亮片西裝褸及亮金色短褲，並配上一條黑色透肉絲襪露出極具線條美的雙腿，再戴上紳士帽，將型格和性感味道混於一身。

劉嘉玲穿上一件黑色亮片西裝褸及亮金色短褲，並配上一條黑色透肉絲襪露出極具線條美的雙腿，再戴上紳士帽，將型格和性感味道混於一身。（Instagram：@carinalau1208）

網民大讚劉嘉玲風韻猶存，看不出歲月的痕跡，而她的美腿更成為眾人的目光。（Instagram：@carinalau1208）

不少網民大讚嘉玲風韻猶存，看不出歲月的痕跡，而她的美腿更成為眾人的目光，留下「你的腿好美」、「大長腿」、「好性感」、「身材好好」等留言，fit到漏的身材令人羨慕不已。

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