韓媒D社年度爆料涉侵犯私隱　粉絲青瓦台請願　政府回應竟然係…

對韓娛粉絲來說，每年的第一天是最刺激的，因為南韓媒體《DISPATCH》（簡稱D社）在每年元旦總是會爆出至少一對明星情侶，韓粉對這天可說是又緊張又興奮！但也有心碎粉絲上青瓦台請願，希望政府控管媒體侵害藝人私生活，而政府也對此回應了。2019年的元旦震撼彈，就是當紅偶像EXO的KAI與另一家公司的BLACKPINK Jennie約會照曝光，兩人在公園被媒體目擊牽手，公司只能發表認愛聲明，然而戀情公開不到一個月就在月底宣告分手。

BLACKPINK的Jennie於2019年被拍到與EXO的KAI在公園牽手。（IG@official_jenniekim）

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元旦被曝光的還有Jennie師兄G-Dragon，2018年被拍到與前After School成員珠妍在濟州島疑似幽會，但GD就像之前被同家媒體報導與日本名模水原希子戀愛時的態度，這回也同樣沒有承認，逼得D社再爆「演員CP」李準和庭沼珉，目前兩人感情還好得很。

G-Dragon於2018年被拍到與前After School成員珠妍在濟州島疑似幽會。（IG@xxxibgdrgn）

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D社元旦戰績還不僅如此，2013年的Rain與金泰希，人家現在是兩個孩子的恩愛夫妻，2015年元旦爆出南韓影帝李政宰與財閥名媛任世玲，兩人據傳現在還是戀愛ing。而並非元旦爆料，但目前感情仍很穩定的還有Girl's Day惠利與演員柳俊烈，算一算現在交往已經4年，新慜娥更陪伴金宇彬走過抗癌，粉絲敲碗修成正果；2013年爆出的元斌和李奈映則早已完婚。

金宇彬抗癌成功後首度公開亮相，出席第40屆電影青龍獎，並擔任頒獎嘉賓。（IG＠woooobiin）

但曝光後分手作結的居多，2011年龍俊亨與具荷拉、李敏鎬兩度爆出分別與朴敏英、秀智熱戀；2013年趙寅成與金敏喜；2014年少女時代潤娥和李昇基、太妍與EXO伯賢，當年爆出雪莉與大她14歲的嘻哈歌手崔子熱戀，也引起一片嘩然。

此外IU跟張基河、JYJ金俊秀與EXID Hani、AOA雪炫與Block B Zico、南柱赫與李聖經、李準基與全慧彬、前FTIsland崔鍾訓與前體操選手孫妍在、前After School成員Uie和康男等都已分開，甚至當初被D社曝光約會照進而結婚的具惠善與安宰賢，現在都離婚了。

D社見證具惠善與安宰賢約會、結婚到離婚。（IG@aagbanjh）

不過由於每年1月1日都這麼刺激，2018年報導GD緋聞時就有心碎粉絲上青瓦台請願，認為「DISPATCH無視藝人的人權，持續侵犯藝人們私生活。藝人有受到尊重的權利，所以要求DISPATCH停刊。」請願人數超過20萬，政府不得不回應。

青瓦臺發表立場，「針對個別媒體的報導，政府不適合介入。」青瓦台數位通信中心長也表示，憲法保障的媒體自由是很重要的權利，而在新聞法中針對停刊的條件，是在於從一開始就是使用假的資訊登錄媒體公司資料，或是有明顯侵犯公共道德與社會倫理，才能透過審判去要求停刊。

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