數據分析10大韓國醜帥男星　冠軍最樣衰又最靚仔？李光洙都被揮低

自從台灣颳起韓流風，女孩、粉絲們就瘋狂搶當金太太、孔太太、朴太太，每看一齣劇就換一個老公，然而韓星除了白淨外型、精緻五官的花美男路線外，還有另一款「醜帥」型的帥哥等著大家去發掘，雖說是醜帥，但不是醜，而是不同於一般韓系男子，他們有著「恐龍面相」，五官突出有特色，第一眼看到不會直覺喊帥，但越看越有魅力～今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查「醜帥男星」TOP20，姊妹們搶老公啦！

【TOP18：尹斗俊】

會唱、會跳又會演、還會踢足球，Highlight隊長尹斗俊集各項迷倒粉絲的才藝於一身，因為乖順、有才又帥氣的模樣，被網友封為「國民男友」，他的五官輪廓突出，眼睛雖然單眼皮卻不算小，有股憂鬱小生的神情，橢圓長臉、兩頰顴骨稍高，加上過去頂著流行刺蝟頭、黑色內眼線，剛毅的外型讓他也上榜「醜帥」代表啦！

Highlight隊長尹斗俊集各項迷倒粉絲的才藝於一身。（instagram：beeeestdjdjdj）

【TOP14：柳俊烈】

在《請回答1998》中獨守女主角的「狗煥」柳俊烈，最終無法有情人終成眷屬，不過「女主是男主的、男二是觀眾的」，別難過快投入粉絲懷抱吧！柳俊烈在韓星中不是標準花美男路線，他有強烈的個人特質，內雙小眼睛、下顎到下巴略為偏方型，且線條明顯，不笑時厚唇和抬頭紋讓他看起來有深沉的憂鬱感，笑起來卻有傻呆的萌感，忍不住想逗逗他「咕嘰咕嘰」～

柳俊烈在韓星中不是標準花美男路線。（instagram@ryusdb）

【TOP12：金宇彬】

剛經歷漫長抗癌治療之路，金宇彬日前宣布有望在2020年以電影回歸螢幕前，要說到帶起「醜帥」風潮，可就非金宇彬莫屬，從《學校2013》開始大放異彩，不論是兇狠難以親近的黑道、富二代還是搞笑幽默的學生角色都能演，他屬於長臉型，額頭、下巴偏寬，細長雙眼、顴骨突出，聽起來不搭嘎，搭在他臉上就完美平衡（愛心眼），雖然不是第一眼帥哥，但越看越尬意啊～

金宇彬日前宣布有望在2020年以電影回歸螢幕前。（《任意依戀》劇照）

第10至第1位韓國醜帥男星▼▼▼

+ 13 + 12 + 11

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年11月09日至2019年11月08日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『醜帥男星』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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