【甄嬛傳】華妃原來另有人選？　背負小三罵名遭網友斥：女人渣

內地真人騷《妻子的浪漫旅行》第三季邀請楊千嬅、霍思燕、李娜、唐一菲擔任固定嘉賓，4位丈夫遠程觀察旅途中的妻子，了解對方生活中的另一面。而在最新一集中，內地演員凌瀟肅感慨妻子為自己付出的同時，爆出了《甄嬛傳》中「華妃」的選角內幕。

凌瀟肅在節目中透露，當年《甄嬛傳》的導演鄭曉龍曾經邀太太唐一菲出演華妃一角，但得知是反派角色之後便拒絕了。不過，有網友找出蔣欣以前的受訪片段，她指原本角色是找的范冰冰，但後來自己搶過來了。

唐一菲曾在新版《紅樓夢》中飾演秦可卿一角。（微博@妻子的浪漫旅行）

《甄嬛傳》作為內地宮鬥劇始祖，每個角色都性格鮮明，孫儷、蔡少芬、蔣欣之間的戲份更是精彩，因此凌瀟肅爆料後，即刻引起網友熱議。而當事人唐一菲也在昨日（1日）發布長文詳述事發經過，因當年她被指是小三，介入凌瀟肅與姚晨的婚姻，致使兩人離婚，所以網絡全是一片罵聲，她表示接到角色時只問了一句話：「這個角色是好人還是壞人」，導演回應道，「華妃」雖然做了很多不好的事，但也不能說她是壞人，唐一菲聽到後便拒絕了，擔心網友將角色上升至她本人，再次背負罵名。

同時，她還在文中提及與蔣欣十幾年前已經合作過，大讚對方好人，幫她收養狗仔，但自從「小三」事件之後便沒有聯絡過，怕連累對方，得知由她出演「華妃」也非常開心，最後還不忘說「希望我的狗狗們還活着。」

一石掀起千層浪，這番說法引起網友極度不滿，指她炒作、抽水：「拜託別人養小狗，自己不去看不去問，還在網上問狗死了麼？蔣欣欠你嗎」、「不認識你，但是字裡行間我覺得你的談吐情商不是一般的低」、「幸虧她沒演，一個女人渣」等，最後唐一菲刪除了這條微博。

唐一菲的回應被網友鬧爆EQ低。（微博圖片）

蔣欣飾演的「華妃」雖然是劇中的反派之一，性格專橫跋扈，但同時又敢作敢當，令人恨不起來，反而受到不少觀眾喜愛，經典台詞之一的「賤人就是矯情」更在網絡瘋傳，不得不說，蔣欣將這個人物詮釋得入木三分，而她也因此人氣急升，迅速走紅，是網友心中當仁不讓的「華妃」。

蔣欣飾演的華妃深受觀眾喜愛。（IMDb）