【大明風華】孫皇后原型歷經五帝六朝　兩次助明朝渡難關

由湯唯、朱亞文主演的劇集《大明風華》正在熱播，儘管一開始兩位主角的造型遭到詬病，但開播後評價不錯，演員的演技都備受讚賞，劇情嚴肅又不失風趣，吸引大批觀眾追劇。

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《大明風華》正在熱播，除了優酷平台，黃Viu亦有上線。（微博@大明風華）

雖然劇集不乏虛構情節，但大體的故事背景與框架也有史可依，湯唯飾演的孫若微正是歷史上的「孝恭章皇后」。

出身平凡容貌俊美 與明宣宗朱瞻基青梅竹馬

孫氏是朱瞻基婆婆老家一個主簿官的女兒，因容貌俊美，被老人家相中，8、9歲時便接到身邊，交由自己的女兒即誠孝皇后張氏撫養。孫氏與年長5歲的朱瞻基朝夕相處，感情深厚，但出於政治考量，明成祖朱棣立朱瞻基為皇太孫，指定另一位女子胡氏為皇太孫妃，孫氏為皇太孫嬪，在朱瞻基即位後，孫氏被冊封為貴妃，但朱瞻基一反登位馬上冊封皇后的常態，推遲了26日才立胡氏為皇后，雖然史書並未記載箇中原因，但由之後的「改立皇后」來看，史學家推測其是想為孫氏爭取中宮之位。

儘管孫氏只是貴妃，但享有與皇后同樣的待遇，破格為她用黃金打造金冊、金印，而按照舊時的宮廷禮製，貴妃的身份證明只有金冊是黃金打造，金印則是白銀鍍金，由此可見，朱瞻基對孫氏極度寵愛。

孝恭章皇后孫氏的畫像。（Wikipedia）

歷經五帝六朝 兩次歷史大事件

孫氏歷經永樂、洪熙、宣德、正統、景泰、天順六朝，並作為宣德朝的皇后，正統、景泰、天順三朝的皇太后，亦是成化帝朱見深的主要撫育人。雖然她從不主動參與政事，但卻以自己的智慧助明朝渡過難關，延長國祚。

第一個是「土木之變」。當時朱瞻基已經駕崩，兒子朱祁鎮（明英宗）即位，孫氏升為皇太后。事緣朱祁鎮北征瓦剌兵敗被俘，明朝陷入危機，孫氏當機立斷頒懿旨封英宗兒子朱見深為太子，郕王朱祁鈺監國，摒棄部份朝臣的逃難主張，採納兵部侍郎于謙等主戰派意見。而群臣啟奏立朱祁鈺為帝，她亦准奏，於是朱祁鈺成為明代宗，而在積極調兵遣將堅守北京等一系列正確決策後，終於化解了危機。

張藝興在劇中飾演湯唯與朱亞文的兒子朱祁鎮。（微博@大明風華）

第二個是「奪門之變」。打退瓦剌之後，朱祁鈺因眷戀皇位，幽靜被遣送回京的朱祁鎮，更廢除朱見深的太子之位，立自己的兒子為太子，可惜一年後太子便逝世，而朱祁鈺的身體也日漸衰退，令朝廷又陷入危機。原本就是朱祁鈺忘恩負義，背棄前約，大臣便秘密告知孫氏，得到孫太后的暗中支持，讓明英宗朱祁鎮兵不血刃地成功復位。

雖然孫皇后從不主動參與政事，但卻頗有智慧，臨危不亂。（微博@大明風華）

宅心仁厚 廢除妃嬪殉葬制度

在朱祁鎮即位後，升做太后的孫氏督促兒子下詔，果斷廢除了妃嬪殉葬制度。直到明英宗離世前，才命令廢除活人殉葬。自此之後，明朝皇室再無人殉葬。

飾演胡皇后的鄧家佳。（微博@大明風華）

受竊子爭議 明宗生母無人知

據故宮博物館資料記載，當時胡皇后和尚未貴妃的孫氏都膝下無子，而孫氏竊取宮人之子為自己的兒子，即明英宗，因此更加深得聖寵。朱瞻基也以胡皇后無子，所以理應讓賢，逼胡皇后上表遜位，之後廢黜胡皇后，改立孫貴妃為皇后。無人知道英宗的生母是誰。

不過，也有指是後人同情胡皇后，因此做出的一些猜想同附會。

朱亞文在劇中扮演朱瞻基，可謂魅力十足。（微博@大明風華）