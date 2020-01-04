G.E.M.擔任蔡依林演唱會嘉賓　差點講錯說話獲Jolin大方回應

台灣天后蔡依林（Jolin）在台北小巨蛋舉行「UGLY BEAUTY」世界巡迴演唱會，第4場請來鄧紫棋（G.E.M.）擔任嘉賓，二人合唱《說愛你》和《光年之外》，G.E.M.跟Jolin說自己「小時候就聽她的歌」，不過她隨即意識到可能講錯嘢，改口為「小學的時候」，但似乎沒有分別，不過也哄得Jolin失笑，她隨後又嘗試解釋說：「你那時候也很年輕，你也很小，我小時候，你也是小時候。」Jolin大方回應：「沒問題、沒問題。」

合唱完《說愛你》之後，Jolin對G.E.M.笑說：「我一直想見見妳本人，這麼小的一隻，怎麼唱歌這麼大聲。」G.E.M.則指Jolin比自己「更小」:「剛在後台跟Jolin自拍，結果我回去發現我的頭比妳的大2倍。」

G.E.M.演出後於IG上載跟Jolin的合照，並留言寫道：「2020第一張自拍，獻給最怪又最美的Jolin。演唱會超好看的，而且怎麼可以從頭跳到尾卻好像一點都不累！？好棒好棒！！回想自己11、12歲時在家裏對著電腦學唱《說愛你》，今天居然在小巨蛋跟本尊合唱同一首，感覺好神奇，哈哈！謝謝Jolin邀請我當嘉賓！今晚好開心，對了，聽說大家稱呼我們為『紫蔡組合』，不錯，我很愛吃紫菜的。」不過合照好像對準Jolin的心口，她的低胸裝意外成為焦點。

G.E.M.為Jolin的演唱會擔任嘉實。（IG圖片／jolin_cai）

G.E.M.和Jolin的合照，大家將焦點放在Join的心口上。（IG圖片／gem0816）