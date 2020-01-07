台灣蛇姬林采緹誓與渣男老公離婚　唔要贍養費力爭囝囝撫養權

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被譽為「真人版蛇姬」的台灣網紅林采緹和老公胡睿兒婚姻觸礁，她日前到中天錄製《小明星大跟班》，坦言現在已經在協議離婚，雙方正討論兒子的監護權歸屬。胡睿兒起初雖有心挽回，但現在知道她心意已決，尊重林采緹的決定，夫妻倆目前生活交集只剩孩子。

林采緹的IG已不見與老公胡睿兒的合照，只留下大曬身材的靚相及同囝囝的互動▼

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林采緹前年和胡睿兒奉子成婚，胡睿兒婚後荒唐鬧出夜店「執屍」醜聞，令林采緹決意帶埋囝囝搬返娘家，兩人各有各生活。林采緹對於婚姻現況心態相當正面大方，不要求胡睿兒付贍養費，只希望能取得獨立監護權，雙方也沒有財產上的糾葛，只要談妥監護權細節，今年就能正式離婚。

林采緹在胡睿兒婚後荒唐鬧出夜店撿屍醜聞後帶著兒子搬回娘家，兩人各過各的。（IG@sunnylin_520）

林采緹跨年前剛與胡睿兒為了囝囝而見面。兩人感情在分居後就維持現狀，平時各自忙工作。胡睿兒也很愛錫囝囝，她表示過年時會留在娘家，讓小朋友分別跟雙方家人一起過節。不過，林采緹不傾向共同撫養，希望能爭取獨立監護權。現在與胡睿兒對離婚已經有共識，律師也建議只要雙方協議好，很快就會有結果，應該不需要打官司。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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