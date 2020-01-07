阮經天被拍到前往香閨疑似過夜　內地小花宋祖兒經理人巧妙回應

台灣男星阮經天（37歲）在去年8月時就傳出新戀情，對象是內地95後女星宋祖兒（21歲），二人足足相差了16歲，對於這一段被網友形容為「叔姪戀」的戀情，二人均沒有對外作出任何回應。近日，阮經天就被內地媒體影到前往宋祖兒家中疑似過夜，再令這一段戀情升溫引起不少網友猜測同討論，同時亦令大家覺得二人的關係確實非一般。

36歲阮經天爆戀上21歲內地女星宋祖兒 「叔姪戀」卻不被網民睇好

二人年齡上相差了16歲。（阮經天﹑宋祖兒微博圖片）

據內地媒體報道指，日前宋祖兒獨自返回住所後，未幾，阮經天便與另一名友人出現該住宅區中，在天黑之後阮經天就換了一套衣服出來，並駕駛女方的車前往另一個地區，及後他就攜帶一個袋，並開車返回宋祖兒的家疑似過夜。

宋祖兒回應指，當晚只是朋友聚會而已，而且相當多人，其經理人亦在微博貼文：「朋友聚會，下次也請拍拍我。」簡接否認戀情。而阮經天一方就暫時未回應。

阮經天被影到在女方家中出現。（青春娛樂網微博圖片）

二人多次被影到一起約會。（微博圖片）

對於他們的緋聞一而再再而三曝光人前，不少網友對於他們這一段「叔姪戀」都感到相當奇怪的。重點是在於二人的年齡之差，令網友瘋狂嘲笑是「大叔愛夢莉」，大家在微博留言道：「是不是差輩了」﹑「阮還沒玩夠」等，總感覺他們不是同一時代的人。