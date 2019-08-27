36歲阮經天爆戀上21歲內地女星宋祖兒　「叔姪戀」卻不被網民睇好

台灣男演員阮經天自從於2015年與女星許瑋甯結束8年情後，近年轉攻內地市場，感情狀況一直備受外界關注。近日內地傳媒爆出阮經天與21歲內地女星宋祖兒因合作劇集《舌尖上的心跳》而日久生情，在深夜幽會時被傳媒影到，令戀情曝光。

36歲的阮經天近年轉攻內地市場，感情狀況一直備受外界關注。（微博：@阮經天）

阮經天於2015年與女星許瑋甯結束8年情。（微博：@阮經天）

36歲的阮經天與許瑋甯分手後，於2018年一度傳出與台灣女星李佳穎熱戀的消息，但遭到當事人否認，之後一直保持單身狀態。近來阮經天在內地拍攝《舌尖上的心跳》期間，被傳媒影到與細15年的同劇拍檔宋祖兒於深夜約會。從曝光的照片中所見，二人均戴上口罩和cap帽，非常密實，而阮經天手上更抱住一隻疑似是宋祖兒的白色小狗，十足男主人姿態。

有傳阮經天與21歲的宋祖兒因合作劇集《舌尖上的心跳》而日久生情。（微博：@宋祖兒lareina）

內地傳媒影到阮經天與宋祖兒於深夜幽會，而他手上更抱住疑似是宋祖兒的白色小狗。（微博圖片）

宋祖兒曾經在微博分享與白色小狗的合照。（微博：@宋祖兒lareina）

與阮經天合作過台劇《命中注定我愛你》的陳喬恩曾在訪問中透露，阮經天在拍劇時很怕與對手傳緋聞，所以與她互動時都會十分謹慎。不過如今卻與宋祖兒經常出雙入對，更在深夜抱住對方的寵物，待遇極不同，令二人的關係顯得更撲朔迷離。

阮經天與宋祖兒一起食飯的照片早前在網上流傳。（微博圖片）

緋聞曝光後引起內地網民熱烈討論，不過他們似乎不太看好這段相差15歲的戀情，紛紛表示「年齡相差太多了吧」、「阮經天都能生出她了」、「晚上和年紀相差這麼多的食飯，總感覺哪裏怪怪的，應該不是普通朋友」、「與前女友們風格差異好大！」阮經天與宋祖兒至今均並未就緋聞作出回應。

阮經天的前女友劉品言和緋聞女友李佳穎。（微博：@EstherLIU劉品言／@李佳穎Ivelyn）

阮經天與許瑋甯拍過8年拖。（視覺中國）

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