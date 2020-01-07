蘇皓兒IG暗示與王宗堯兩年情玩完：說再見很不容易

前女子組合As One成員，現年25歲的蘇皓兒（Chloe）與41歲男友王宗堯拍拖2年多，並過着同居的生活，外界都認為兩人感情穩定，豈料Chloe昨日卻於IG出post暗示已經與王宗堯分手。Chloe post了她在尼泊爾旅行時的照片，留言表示：「回到香港數天了，很掛念山上的寧靜，在路上遇到不少香港人，我們有互相問大家為甚麼會來行山，有的純粹喜歡山、有的想過避世的日子，我笑說來這邊是想捱苦，然後他們說我目的達到了。」

Chloe於IG出post暗示已與王宗堯分手。(ig@chloe_so)

她續說：「但其實整個旅程最大最大的得着是令人學會放下。說再見很不容易。2020年還是決定了自己一個人過生活。謝謝互相陪伴的日子，希望大家都可以變得更好。」言下之意似乎是要告別與王宗堯的同居生活，意味住兩人已分手。Chloe亦向傳媒直認兩人確已分手。而王宗堯則於他的IG post了一對屬於Chloe的公仔的照片，留言表示：「會特別掛念你們。」看來Chloe已帶同公仔遷出了兩人的愛巢。王宗堯向傳媒透露自己也不知道分手的原因，指可能是Chloe想自己一個生活，他強調分手不涉及第三者，自己也沒有做過對不起Chloe的事。

王宗堯表示自己不知道分手原因。(ig@gregorywong)