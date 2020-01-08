《性愛自修室》第二季新預告出爐　暗示男女主角有情人終成眷屬？

英國青春喜劇《性愛自修室》（Sex Education）自去年在Netflix上架後大獲好評，更在爛番茄奪得95%的超高分。相隔1年，第二季即將於1月17日上架，而昨日Netflix就發布了最新預告，讓一眾劇迷興奮不已！

至於第二季的劇情，早前已經透露過將有三條主線，Otis為了跟女友Ola（Patricia Allison飾）的關係更進一步，必須得先學懂控制性慾，還要處理跟前拍檔Maeve（Emma Mackey飾）的惡劣關係。同時間，學校Moordale Secondary竟然爆發性病，令多名學生患有衣原體（Chlamydia）感染 。

在預告中，學校為了教導學生性教育，請來性健康專家前來主持講座，結果出場的竟然是Otis的媽媽Jean（Gillian Anderson飾），讓Otis超級尷尬。令Otis煩惱的問題不只這個，因為Jean跟Ola父親Jakob拍拖，導致Otis跟Ola的關係變成「兄妹」，他更發現自己對曾經喜歡過的Maeve似乎還未放下。另外，在預告最後的片段，似乎Maeve決定跟Otis會再次聯手出動救身邊的同學仔，不過兩人的關係會否昇華至戀人就還是未知之數。