【一起出發吧】楊爍教育兒子楊雨辰態度惡劣　網友：簡直是虐待！

過去有看內地親子真人騷節目《爸爸去哪兒5》的觀眾都知道，陳小春對兒子Jasper（陳胤捷）不時呼呼喝喝，典型的嚴父式教育方法令許多人反感，使他被冠上「最惡爸爸」的稱號。而最近在海外平台播放的《一起出發吧》（前名：《爸爸去哪兒》）中，就有人取代了陳小春「最惡爸爸」的封號，他就是內地男星楊爍。節目中他教育兒子楊雨辰的方式太過嚴厲，而且態度非常惡劣，令許多網友替楊雨辰感到可憐，直言他這一種教育觀簡直是虐待，就連陳小春都認為楊爍真的太惡了。

陳小春過去在節目的表現非常惡。（微博圖片）

在節目中他們第一站就來到高原地區四川的甘孜，在車隊到達目的地時楊爍就與兒子楊雨辰齊齊下車，沒想到因為楊雨辰下車的方向與爸爸不同，此時楊爍就開始發脾氣軍訓式的教育，要他從頭再走一回態度非常兇惡。當兒子重新從同一方向走出來，因為衣服不整的關係又開始大鬧：「衣服能挽好嗎？所有人在等着你啊，快點，衣服拉好，快走。」又因為兒子走路內八的關係，楊爍看不下去持續大鬧，更要他從頭走一遍：「走路不會走嗎？腳尖衝前，走回來，不會走是嗎？跑上去。」此時的楊雨辰已經一臉害怕，臉上完全沒有出行的喜悅在，只感到他是非常可怕而已。

因為衣服不整﹑走路內八問題，令爸爸看不下去。（影片截圖）

楊爍開始軍訓式教育。（影片截圖）

另外，就在挑選房間的時候，因為楊雨辰的幸運數字是5號關係，所以他一心只想5號，但楊爍就想挑選1號。最終他就順從兒子的想法妥協挑選5號，沒想到5號竟是一間地理位置而且是最差的房間，此時楊爍就不停嘮叨兒子有怪責的意思。因為房間在高原地區較高位置，在旁的工作人員亦提醒楊爍要好好照顧兒子，沒想到他的回應是：「我不管他自己選的自己承擔。」而且還嫌棄兒子走得慢，更不顧及他已疲累的身體還對他作出考驗：「你能不能快點，不能我再讓你跑到村口再走回來，如果先讓我跨進門檻，就從頭再走一遍。」楊雨辰聽到爸爸的命令亦不敢違抗，只能乖乖地拖著疲倦的身體照做，這一幕眼見他的臉色已經顯得蒼白，不少觀眾都覺得他非常可憐。

在爸爸面前楊雨辰顯得悶悶不樂甚至有害怕的恐懼，但在全體集合同小朋友玩的時候，楊雨辰就好明顯換了一個人似的，自然地散發出小朋友應有的天真與快樂，特別在「古詩比賽」的環節中，他的笑容無處不在而且玩得不亦樂乎，他本來是一位多麼快樂的小孩啊！

楊雨辰臉上完全顯得不快樂的。（影片截圖）

同小朋友玩的時候才展現天真一面。（影片截圖）

對於在教育兒子方面楊爍自然有一套個人見解，他直言是不會放棄這一套教育方式的：「兒子我覺得就應該嚴厲一些，他得有規矩。你作為一個男人，你肩上的擔子就是要比別人要重。我不會放棄我這一種教育方式，但是可能我會改變一些我的態度。對他別再那麼嚴厲，我自己家的孩子我不心疼嗎？我特別心疼。但是他是個男孩子，將來他要成為一個男子漢。」但有許多網友就似乎不贊成他如此嚴厲的教育方式，直言他不是嚴厲而是虐待，大家在微博留言：「當他兒子好累」﹑「他是不是有病」﹑「將來上了社會性格可能就唯唯諾諾」…直言他的教育是過火了。而陳小春都認為楊爍似乎亦過了火一點：「我這次說實話，脾氣現在是收了。我現在在現場我以前都不是這樣罵的，嘿﹑去﹑啾，就好像是楊爍一樣。真的好像軍訓他好像太兇了吧我覺得。」

對於網友的批評楊爍直言會虛心接受，但不希望網友們瘋狂湧入太太的微博留言，令太太增加多一層煩惱：「我老婆持家帶娃兒實屬不易，就別給她添堵了，謝謝各位了！」

楊爍講到明不會放棄自己一套教育方式。（影片截圖）