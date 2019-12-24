【一起出發吧】餃子唔畀拖手上樓梯　Jasper唔放棄保護對方安全

內地親子真人騷節目《一起出發吧》（前名：《爸爸去哪兒》）近日在海外平台播出，依舊大受歡迎引起許多話題。其中大家的焦點都集中在陳小春的兒子Jasper（陳胤捷）身上，在最新一集中他發揮高超的社交能力勸導包貝爾的女兒餃子吃飯，一連使出5招數說服對方，最終成功令餃子乖乖吃飯，不禁令人覺得他實在太厲害了，乖巧又暖心的舉動再次擄獲不少粉絲的心。

Jasper的暖男個性擄獲不少粉絲的心。（影片截圖）

就在最新一集節目中，正當陳小春同Jasper在家裡享用午餐時，突然包貝爾就帶上4歲女兒餃子前來拜訪，因為餃子一直不吃飯只想找小朋友玩，所以包貝爾就帶她去最近的陳小春家作客。沒想到餃子來到Jasper家亦不肯吃飯，於是Jasper眼見妹妹始終抗拒進食，就不斷出招勸她吃飯。一開始他就使出「撒嬌」方式說道：「餃子為什麼你不吃一點點？一口都不想要？你嘗一口嘛。」眼見不成功他將使出另一招「禁止吃零食」：「這樣我讓你每天都不吃餅乾﹑零食都不許吃，你現在開始不許吃。」但她始終不肯就範。

餃子始終不肯吃飯（影片截圖）

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眼見餃子如何都不吃飯，Jasper就想到建議爸爸包貝爾要做一個榜樣，這樣餃子才可能進食，Jasper說道：「所以餃子都不想要吃，因為你不再吃。你吃餃子吃，你不吃餃子就不吃。」但包貝爾就表示自己在家已經吃飯了，可是餃子亦不肯進食。雖則如此但Jasper始終不放棄，繼續用其他方法引誘餃子吃飯：「小兔子怎麼吃飯？動物都要吃飯，人都要吃飯不吃飯的人就會死的呀！」Jasper一連串苦口婆心的勸導都無用，於是他就以身作則一連吃了兩碗飯，此時亦打動了餃子令她默默地拿起筷子吃飯，甚有耐性的他此舉非常暖心，發揮了身為哥哥照顧妹妹的責任，令他再次獲得掌聲被讚是天使。

Jasper以身作則打動餃子肯吃飯。（影片截圖）

餃子肯吃飯。（影片截圖）

除此之外，當二人吃飯完畢要出去玩的時候，Jasper依然溫暖十足。在爬樓梯時他主動要牽妹妹的手以免她跌倒，不過妹妹就拒絕但他始終不放棄：「我先牽一下。」保護妹妹的舉動非常窩心。不少網友對他暖心舉動都現心心眼，在微博留言說道：「暖心小帥哥」﹑「好像小天使」…在他身上找不到令人不喜歡的地方。