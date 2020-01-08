全港搶購口罩防不明肺炎　蔣怡懶理拒幫家中小孩戴口罩

最近武漢爆發不明肺炎個案，香港更有市民武漢旅遊完回港患上不明肺炎，令全港市民衛生意識急提升。家中有小朋友更害怕自己孩子這段時間患病，勒令小孩不要亂摸東西，而藝人蔣怡（Coco）也非常擔心家中兩名小孩，她說：「最近都多啲提佢哋洗多啲手，唔好周圍摸，唔好擺隻手入口，除此之外我都煲多啲湯水同整多啲生果俾佢哋食，令佢哋增加多少少體抗力。」

Coco笑言家中早午晚餐是由她負責，不會交由其他人煮。（梁碧玲攝）

Coco廚藝了得眾所周知，為了令小朋友更加健康她也會準備健康餐單，「健康飲食對唔同人定義唔同，對我嚟講唔一定要超級低脂低糖。我呢一定要最新鮮材料，熱里控制得到就係健康飲食。所以我喺屋企食嘢全部都係我煮，咁我啲小朋友好鍾意食日式碟頭飯，咁我會煮親子丼、牛肉丼呢類，當然都會有煮中菜或西式。」

Coco透露會叫家中兩名孩子讚她煮飯好食。（梁碧玲攝）

另外現在亦有搶購口罩熱潮防病菌，更有藥房將口罩價格提升多倍。其實市面上口罩有分很多種，唔同類型有不同功能，而Coco直言完全不了解，她說：「我好少幫佢哋戴口罩，首先我覺得小朋友會戴戴下又除又唔知塞咗去邊。我屋企係有口罩，但我唔會日日強迫佢哋戴，我覺得最緊要係抵抗力同習慣，因為有時我覺得口罩帶耐咗仲污糟過本身唔戴。」