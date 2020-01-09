李元玲今年首發三點式泳衣：2020年拍的沙灘相要更新了

李雲迪徒弟李元玲（Cathryn）因火辣身材而被封為「大馬鋼琴女神」，IG坐擁120萬名粉絲，熱愛健身的她，從不吝嗇與粉絲分享健身成果，經常發布超性感靚相。踏入新的一年，李元玲繼續積極派福利，今日（9日）她更上載了2020年首張性感泳照。

李元玲2020年首發三點式福利照！（IG圖片／cathrynli）

李元玲2020年首發三點式靚相，簡單的一件黑白泳裝，濕晒身站在泳池邊，身材fit到漏，她留言說：「2020年拍的beach photo要更新了。」短短兩小時已經超過3萬個like。

不過有眼利網民指這張是舊相，翻查李元玲IG，的確她曾在2018年底上載過同款泳衣，可是未能確定是非同一天的相片，但非常佩服該名網民，李元玲過百套泳衣，也能看得出這套泳衣已經出現過。加上相中的李元玲是黑長髮，而她現在是紅棕色中長髮，所以這張照片相當肯定是舊相，不過其實是不是舊相都沒有關係吧！而且李元玲也說了，是時候要update 2020年的beach photo了！

2018年曾穿過同款泳衣，頭髮長度相若。（IG截圖）

李元玲最新的髮型是紅棕色短髮。（Instagram@cathrynli）

李元玲真係好多泳衣：