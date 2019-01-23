【多圖】李雲迪超索女徒弟李元玲才貌雙全　天使面孔魔鬼身材

李雲迪愛徒、來自馬來西亞的鋼琴女神李元玲，不僅琴技精湛，仲識跳芭蕾舞，外型亦非常煞食，熱衷健身的她，體脂只有12%，擁有天使面乳、魔鬼身材，真係彈得跳得又睇得！

李元玲身材玲瓏浮凸，非常惹火！（IG圖片）

李元玲多才多藝，芭蕾舞是她的其中一個強項。（IG圖片）

現年29歲的李元玲身高170cm，只有45kg，她從不吝嗇分享自己的健身成果，經常以火辣比堅尼和超超超超貼身衣示人，即使隔著一塊衣裳，還是看得出她的馬甲線和肌肉線條。雖然李元玲體脂只有12%，但絕對不是一個紙板人，她的身材凹凸有致，纖腰配上一雙美臀，真係連女人見到都流鼻血。

完美演繹「有著衫仲性感過冇著衫」......（IG圖片）

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李元玲家世背景富裕，高中畢業後赴英國伯明罕音樂學院深造，音樂學院推薦她拜入李雲迪門下。後來機緣巧合下，被范冰冰的助理發掘，繼而進入演藝圈，並到香港發展，曾參演電影由張家輝執導的《盂蘭神功》和錢國偉的《辣警霸王花》等。

其實李元玲參演過由張家輝執導的港產片《盂蘭神功》。（視覺中國）

身材真係惹火到連女人都窒息：

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大家唔好忽略她的才華！