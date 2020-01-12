【萬千星輝2019】張曦雯奪女飛躍　極速上位全因呢個原因

TVB《萬千星輝頒獎典禮2019》「飛躍進步女藝員」獎項由張曦雯（Kelly）大熱奪得！今年她共有3項提名，包括「最佳女主角」、「最受歡迎電視女角色」及「飛躍進步女藝員」。在美國長大的Kelly操得一口流利英語，她在2012年參選《國際中華小姐》贏得冠軍後，更代表香港出戰《世界小姐》，並於多項單項賽中都獲得排名，是25年來成績最好的香港代表。

TVB《萬千星輝頒獎禮2019》「飛躍進步女藝員」獎項由張曦雯（Kelly）大熱奪得！（電視截圖）

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選美出身的張曦雯（Kelly），身形Fit爆。（IG@kelllycheung）

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Kelly卸任後全力發展演藝事業，近年更備受力捧。她最初主力擔任節目主持工作，包括《港生活．港享受》及《東張西望》時段內的《Pearl Tonight》，更大方在旅遊節目《3日2夜》中以性感泳衣上陣，大曬健康性感，憑着出眾的樣貌及身材成功俘虜不少粉絲！Kelly還曾直播打機，經常真情流露大爆粗口，因而被網民激讚真性情夠貼地，更封她為新一代女神！外界對她的評價都比較正面，絕對是近年來最有觀眾緣的藝人之一。

Kelly在旅遊節目《3日2夜》中以性感泳衣上陣，大曬健康性感，憑着出眾的樣貌及身材成功俘虜不少粉絲！（IG@kelllycheung）

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Kelly在2016年首次參演劇集，在《律政強人》中飾演潘希文（Libby）一角而備受關注。2018年她在《跳躍生命線》中飾演阿Man，亦剛亦柔的形象，加上與馬德鐘自然的感情線，令她贏得觀眾的喜愛，更在《萬千星輝頒獎典禮2018》中獲提名「最佳女配角」、「飛躍進步女藝員」、「最受歡迎電視女角色」。

2016年Kelly首次參演劇集，在《律政強人》中飾演潘希文（Libby）一角而備受關注。（劇照）

Kelly在劇集《跳躍生命線》中飾演阿Man，亦剛亦柔的形象，加上與馬德鐘自然的感情線，令她贏得觀眾的喜愛，更入圍角逐《萬千星輝頒獎典禮2018》三個獎項。（劇照）

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在去年播出的大熱劇集《白色強人》中，Kelly與視帝郭晉安及視后李佳芯、唐詩詠合作，飾演神經外科醫生阿Yan。她在劇中經常大騷長腿，被網民封為「最索醫生」，她更憑此劇入圍角逐「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」。之後她在《金宵大廈》中「演」自己，做明星張曦雯，與「毒男」膠罐（林子善飾）譜出一段打機緣份。以小背心上陣的Kelly有點安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）演的羅拉影子，不少網民都大讚選角一流。入行7年的Kelly備受力捧，最近更與王浩信繼台慶劇《解決師》後再度合作拍攝《踩過界II》，成績有目共睹！

Kelly在劇集《白色強人》中飾演神經外科醫生阿Yan，與郭晉安有不少對手戲。（劇照）

Kelly在劇集《金宵大廈》中以小背心上陣，與「毒男」膠罐（林子善飾）譜出一段打機緣份。（電視截圖）

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