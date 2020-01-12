【萬千星輝2019】張曦雯高海寧超性感現身　陳煒大露背艷壓全場

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TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2019》今晚（12日）隆重舉行，在揭曉各個獎項花落誰家之前，全台藝員都盛裝打扮亮相紅地氈，務求將最靚的一面展現在觀眾面前！

攝影：陳順禎、葉志明、梁碧玲

撰文：賴家杰、趙允琳

以下出場女星有：劉佩玥、姚子羚、鄧佩儀、湯洛雯、陳敏之、朱智賢、鄺潔楹、蔣家旻、戴祖儀、譚嘉儀、傅嘉莉、朱晨麗等，當中以一身白色透視晚裝上陣的馮盈盈，仙氣同性感兼備，相當搶鏡！

馮盈盈以一身白色透視晚裝上陣，仙氣同性感兼備！

湯洛雯大露背上陣，仙氣滿瀉！

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一向身形Fit爆的張曦雯同高海寧以綢緞長裙上陣，超性感現身，艷壓全場！

兩位女神張曦雯同高海寧以綢緞長裙上陣，性感指數爆燈！

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每年都令人眼前一亮的陳煒，今年都沒有令大家失望，以白色晚裝現身的她不但大騷事業線，原來更是大露背上陣！

以白色晚裝現身的陳煒不但大騷事業線，原來更是大露背上陣！

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早前透露會行少女風的江嘉敏，穿上粉紅色Tube Dress，大騷事業線！

穿上粉紅色Tube Dress的江嘉敏，大騷事業線！

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視帝、視后候選人包括馬國明、李佳芯、王浩信、唐詩詠、惠英紅、姜皓文、李施嬅、陳山聰一對對出場，霸氣十足！

李施嬅同陳山聰憑藉大熱劇集《金宵大廈》分別入圍角逐視后及視帝。

王浩信同唐詩詠分別憑台慶劇《解決師》及《白色強人》雙雙入圍。

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點擊下圖睇現場更多靚相：

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