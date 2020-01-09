姚瑩瑩撐警被贊助商割席　首次開腔回應：我都唔想佢哋受傷害

藝人姚瑩瑩今天（9日）出席TVB的「1月星辰活動」，瑩瑩表示今年生日願望是希望大家開開心心：「呢半年（社會運動）希望快啲過去，想希望和平。」

瑩瑩笑言今年生日最傷心的事情是兒子送生日卡給她，竟寫她了大兩歲。（陳順禎攝）

而早前瑩瑩與曹永廉、楊明、莊思明、莊思華、李霖恩等人，到警總為警察送暖，更拍下大合照留念，隨後這張大合照在網上瘋傳，被網民發現後引起很多聲音，更有品牌和藝人割席，而瑩瑩也被波及，瑩瑩對於贊助商這種行為直言理解：「我覺得開得門做生意要保障自己，我都好愛錫我嘅贊助商。咁我都唔想佢哋受傷害，佢哋咁樣我係理解，我冇唔開心。可能環境係咁，如果你同佢哋諗法唔同，就唔可以生存喺佢哋世界。人哋都係做生意，我都唔想佢哋畀人裝修。」

瑩瑩笑言出席完撐警活動後，工作方面並沒有受影響。（Facebook）

提到她本人，可能出席完這次撐警活動之後，因此外出可能會街上受白眼或者言語攻擊，瑩瑩並無懼這些行為會出現她身上，她說：「坦白講我都係正常出街，咁都會有友善眼神同唔友善眼神，我都係做返我自己。」

出席撐警活動，瑩瑩坦言公司並沒有找她說任何事情。（陳順禎攝）

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