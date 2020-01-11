戴祖儀買Figure買到幾乎爆粗？　飛吻引誘同好親自交收

戴祖儀（Joey）近日開始重新更新YouTube之後，就非常積極拍新片。繼早前拍攝了John Wick Figure的開箱片後，昨晚（10日）Joey在YouTube Channel再上載了最新影片，未夠一日已經有接近三萬人觀看。近排愛上儲Figure的Joey，最新影片也是與Figure有關。她不但大方分享買Figure的Tips，更出動飛吻希望買到超搶手的Iron Man Mark VII！

戴祖儀（Joey）最近愛上儲Figure。（YouTube影片截圖）

Joey早前拍攝了John Wick Figure的開箱片。（YouTube影片截圖）

Joey更將男神奇洛李維斯「剝光豬」：

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剛剛「入坑」的Joey，為了儲Figure可以說是奇招百出。不過在買Figure的過程中，她就遇到不少難題，包括點落訂、點交收等等。Joey以過來人的身份同大家分享自己的辛酸史，每隻Figure都得來不易，絕對不是大家所講的收錢賣廣告，而是真金白銀買回來的！

有人質疑Joey收咗錢賣廣告，佢即刻激動澄清！（YouTube影片截圖）

Joey都是從賣家手上買訂單回來，但原來買訂單都有風險，分分鐘訂單變廢紙！（YouTube影片截圖）

由於Joey還是新手，所以她都是從賣家手上買訂單回來，但原來買訂單都有風險：「如果你個賣家係賤人，佢就會去報失張訂單，報失張訂單之後，間公司就會Send返Message去本身賣家嗰度，如果佢咁做你就GG喇。你可能畀咗錢又搵唔返個賣家，但就會冇咗個Hot Toys，即係你張紙係廢嘅。」Joey提議可以每張訂單加100蚊改回自己的聯絡資料，但見她手上拿着整疊訂單，估計都有超過20張，絕對不是一筆小數目，搞到她都即時發脾氣：「唔X數喇，黐線，點數呀？呢度可以買多幾隻Hot Toys返嚟囉！」

Joey買咗咁大曡訂單，每張要加100蚊改返聯絡資料，都唔少錢！（YouTube影片截圖）

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既然已經買了訂單，自然就要面臨交收的問題。身為星夢力捧新人的Joey，人氣強勁，如果在旺角街頭出現，難免會引起哄動，所以她就會喬裝自己。自認是宅女的Joey會親自去旺角交收，最後更用飛吻引誘玩具迷原價賣Iron Man Mark VII Figure給她：「好多觀眾朋友問我點解唔買Iron Man，因為Iron Man嘅Mark VII係好貴同好難買㗎！所以如果有觀眾朋友呢，可以原價賣畀我就好喇，因為我係會親自交收㗎。Mua！」

Joey會喬裝自己，親自去旺角交收。（YouTube影片截圖）

Joey用飛吻引誘玩具迷原價賣Iron Man Mark VII Figure畀佢。（YouTube影片截圖）