戴祖儀拍John Wick Figure開箱片　將男神「剝光豬」：我唔敢睇呀

戴祖儀（Joey）自從加入星夢娛樂後備受力捧，除了獲安排主持綜藝節目《娛樂大家》及《長命不老》之外，Joey早前在台慶劇《多功能老婆》中飾演幼稚園老師Miss呂亦大獲好評。Joey過往不時在YouTube上載自彈自唱的影片，吸引不少人關注，但她自從入行後已經很少更新YouTube，不少網民都大嘆可惜。相隔一年幾，Joey日前終於Post出新片，意想不到是John Wick Figure的開箱片！

戴祖儀（Joey）在台慶劇《多功能老婆》中飾演Miss呂，同周柏豪有感情戲，她的演出更大獲好評！（IG@joeythyee）

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Joey經常在節目中扮鬼扮馬，憑着搞笑形象令一眾粉絲非常受落，更被網民封為「綜藝女王」。而Joey在片中亦發揮搞笑本色，表情多多加上真性情，成功俘虜不少粉絲！Joey笑言因為最近比較空閒，所以培養了一個新興趣——儲Figure！而她第一隻入手的就是男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）在《殺神2》（《John Wick 2》）化身1:6比例的珍藏Figure！

Joey的新興趣就是儲Figure！（YouTube影片截圖）

由於太搶手，Joey唯有上網買，點知過程相當艱難：「大家以為好簡單一手交貨一手買好容易，點知原來唔係嘅。原來你係要排價、講價、要爭、要Bid（出價）咁樣嘅方式先可以買到返嚟。即係佢話2000蚊你又覺得太貴，咁你就講1800，點知下面有個人就會留言話1850，你個……朋友，跟住你就留言1900，咁最後都係2000蚊買咗個John Wick返嚟。」

Joey幾經辛苦終於買到John Wick Figure！（YouTube影片截圖）

買Figure過程真係唔容易：

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之後Joey正式開箱，首先展示了John Wick的武器庫，各式各樣的槍應有盡有。Joey一見到John Wick的Figure即刻興奮大叫，大讚造工仔細！她表示身邊的朋友曾叮囑她千萬不要除掉Figure的衫，因為很容易爛，但面對男神的魅力，Joey都抵擋不住，她更急不及待一件一件除掉！想不到Figure的胸肌同腹肌都好逼真，之後Joey更手多多解開Figure的皮帶，雖然她扭頭閉眼話不敢看，畫面亦打晒格仔，但其實只是虛驚一場！最後Joey幾乎將Figure「剝光豬」，相當搞笑！

Joey不但除Figure啲衫，仲除埋褲！（YouTube影片截圖）