【萬千星輝2019】劉江驚爆離開TVB：唔好問，我唔可以話點解

《萬千星輝頒獎典禮2019》今日舉辦，劉江劉老師憑《金宵大廈》入圍「最佳男配角」候選名單，所以今日也有出席盛會，但在接受《香港01》訪問時，卻驚爆離巢消息。

劉江劉老師在接受《香港01》訪問時說：「我已經冇簽TVB，唔好問點解，因為我喺度30幾年，我唔可以話點解。」

劉江今日與李家鼎行紅地毯。(資料圖片)

其實早前劉老師已經講過，會慢慢減少工作直至不再做，他今日指：「我性格唔會退休，有都係會做，因為條癮都喺度，呢段火熄咗就係咁先。好多人勸我唔好唔做，我都累要休息，有好嘢就話我聽。」

他續指：「成日喺TVB，其實喺呢個世界，我都唔知出面點樣，我以為自己好掂，出到去原本唔掂嘅，一山還有一山高，曾經以為自己係山巔，原來係山腰。」

男配角競爭比較激烈，因為並沒有一位特別突出，本應跑出的李天翔卻已於今年離巢，相信獎項難以有份。劉江老師隨時成為本次的黑馬，演技無需質疑，他在《金宵大廈》也是一連串穩定的發揮連繫全劇，功不可沒。（螢幕截圖）

劉老師當年也做過武師，不過現在卻不會再老本行：「早十年八年打完之後，有人話我好慢，一睇真係好慢，我心仲以為自己三四十歲，但機會唔係喇，再打唔掂喇。」

劉老師表示星期二（14號）便會正式離開TVB，今日會否想最後拿一次獎？他說：「今日純撐《金宵金廈》，算喇我喺度十幾年，知道咩事喇，如果我攞到，我想親口多謝同我一齊成長嘅觀眾。」

後生時的劉江曾擔任過武術指導，初期演出大多是武打片。（網上圖片）